Wertschätzung für die Helfer

Siegburg. Brände, Unfälle und Familienstreitigkeiten – für die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war der Heiligabend ein gewöhnlicher Dienstabend. Landrat Sebastian Schuster und Bürgermeister Franz Huhn besuchten die Feuer- und Polizeiwachen.

Von Thomas Heinemann, 26.12.2017

Nicht nur Landrat Sebastian Schuster zollte für die Bereitschaft der Männer und Frauen, den Heiligabend auf der Wache oder im Einsatz statt mit der Familie vor Tannenbaum und Gabentisch zu verbringen, größten Respekt. Gemeinsam mit Kreisdirektorin Annerose Heinze, für die es zugleich eine Abschiedstour als die für die Polizei zuständige Kreisdirektorin war, zog der Landrat an Heiligabend von der Feuer- und Rettungsleitstelle im Kreishaus los, um der Polizeileitstelle sowie den Wachen in Siegburg, Sankt Augustin, Troisdorf und Eitorf einen Dankesbesuch abzustatten. „Es ist uns ein wichtiges Anliegen, unseren Dank den Diensthabenden persönlich mitzuteilen“, sagte Schuster. Das sei auch eine Wertschätzung in Zeiten, in denen es um den Respekt der Gesellschaft gegenüber Uniformträgern nicht immer gut bestellt sei. „Nicht nur Straftäter und Terroristen sind eine Gefahr für die Polizisten, sondern es sind die Personen aus dem täglichen Leben“, betonte Schuster mit einem Appell zu mehr respektvollem Umgang miteinander. Beleidigungen, Drohungen und Angriffe gegenüber Uniformträgern werde man immer zur Anzeige bringen und auf eine Strafverfolgung drängen, sagte er.

Wie gravierend die Situation ist, unterstrich Kreisdirektorin Heinze in Zahlen: „Früher habe ich eine Anzeige im Monat unterschrieben. Heute geschieht das nicht unbedingt täglich, aber es häuft sich sehr.“ Ihren Dankesworten für die Polizeibeamten schloss sich auch Josef Schäferhoff, Vorsitzender des Polizeibeirates, der als Schnittstelle zwischen Polizeibehörde, Politik und Verwaltung fungiert, an: „Solange bei der Polizei alles läuft, wird wenig darüber berichtet. Hier läuft es richtig gut. Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit, die hier geleistet wird.“

Unisono waren auch die Weihnachtswünsche der Anwesenden des Landratsbesuchs: Mehr Personal und bessere Chancen für Weiterqualifikationen und Beförderungen, mehr Respekt im Alltag und, wie Polizeidirektor Uwe Pasternak es formulierte, „dass alle Kollegen einfach gesund und sicher aus ihren Einsätzen wieder zurückkommen.“

Ähnliche Worte fand am Sonntagmittag auch Siegburgs Bürgermeister Franz Huhn, der unter anderem mit Co-Dezernent Bernd Lehmann und Feuerwehr-Chef Thomas Glatz zur Feuerwache am Neuenhof gekommen war, um Dank und Anerkennung für die Heiligabend-Schicht auszusprechen: „Das ist für uns eine angenehme Pflicht und es kommt von Herzen, weil wir froh sind, dass wir uns so gut auf die Feuerwehr verlassen können.“ Dabei nutzte der Bürgermeister den Besuch auch, um die neuesten Anschaffungen für die Feuerwehr vorzustellen: Einen 360.000 Euro teuren, gelände- und hochwassertauglichen „Gerätewagen Rüst“ für Einsätze der technischen Hilfeleistung oder Bergung, zwei je 190.000 Euro teure und hochmodern ausgestattete Rettungswagen sowie einen 37.000 Euro teuren Radlader, der mit Schaufel, Räumschild und anderen Anbauten multifunktional die Arbeit der Feuerwehr unterstützen wird. Wichtige Anschaffungen, die erst der Anfang seien, kündigte Bürgermeister Franz Huhn weitere „Weihnachtsgeschenke“ für die Floriansjünger an: Zwei neue Feuerwehrhäuser sowie neue Einsatzfahrzeuge stehen auf der Agenda.