27-Jährige stirbt

Der tödliche Streit ereignete sich in einer Wohnung an der Kaiserstraße in Siegburg.

Siegburg. Der Streit zwischen zwei Eheleuten ist in den frühen Morgenstunden am Sonntag tödlich geendet. Der Mann wurde festgenommen.

Nach ersten Informationen waren ein 36-Jähriger Mann und seine 27 Jahre alte Ehefrau gegen 6 Uhr am Sonntag in ihrer Wohnung an der Kaiserstraße heftig aneinander geraten. Was zunächst als verbaler Streit begann, eskalierte jedoch zunehmend. Demnach soll der Mann auf seine Frau eingeschlagen und sie attackiert haben. Die 27-Jährige wurde dabei so sehr verletzt, dass sie verstarb.

Der Mann hatte anschließend selbst die Polizei alarmiert und sich gestellt. Er wurde unter dringendem Tatverdacht vorläufig festgenommen.

Notarzt konnte der Frau nicht mehr helfen

Die eintreffenden Polizei- und Rettungskräfte fanden die 27-Jährige leblos vor - der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Der Bonner Oberstaatsanwalt Robin Faßbender bestätigte auf GA-Anfrage das Tötungsdelikt und sprach von einem "Familienstreit". Aufgrund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission unter Leitung von Reinhold Jordan in enger Abstimmung mit Staatsanwalt Nagel die Ermittlungen zu dem Tatgeschehen.

Der Leichnam der 27-jährigen Frau wurde am Sonntagmittag von einem Bestatter abgeholt und der Gerichtsmedizin in Bonn übergeben. Die Wohnung wurde von den Beamten der Mordkommission versiegelt.