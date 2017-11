Im Nebenberuf Karnevalisten

SIEGBURG. Die Husaren Grün-Weiß stellen zu ihrem 66. Geburtstag das Prinzenpaar in der kommenden Session. Ihr Sessionsmotto lautet: „Es war einmal ein treuer Husar, der wird jetzt 66 Jahr. Wir feiern mit euch im Jubiläumsjahr als euer Siegburger Prinzenpaar“.

Von Paul Kieras, 04.11.2017

Zu ihrem 66. Geburtstag stellen die Husaren Grün-Weiß das Siegburger Prinzenpaar 2018. Mit Michael I. und Siegburgia Dani I. (Michael und Daniela Hennecken) kommen die Herrscher über alle Jecken in der Kreisstadt damit bereits zum siebten Mal seit Vereinsgründung aus den Reihen der Grün-Weißen. Am Freitagmittag präsentierte der Präsident des Siegburger Karnevalskomitees und selbst Prinz 2012, Jörg Sola, das Paar samt Adjutant Rafael Sola (Prinz 2013) sowie Hofdame Petra Krey, seit 26 Jahren Husaren-Senatorin. Natürlich wurde auch das Sessionsmotto der Regenten verraten. Das lautet: „Es war einmal ein treuer Husar, der wird jetzt 66 Jahr. Wir feiern mit euch im Jubiläumsjahr als euer Siegburger Prinzenpaar“.

Michael Hennecken (45) arbeitet hauptberuflich als Account Manager, seine Frau Daniela (41) als Vertriebsmanagerin bei einem Bonner Konzern. „Nebenberuflich“ widmen sie sich ihrem „jahresfüllenden Hobby“ Husaren, so die beiden. Michael ist Vorsitzender, Daniela Geschäftsführerin des Vereins. Auf den Geschmack gekommen sind sie, als Jörg Sola samt Gefolge als Prinz bei der Feier zum 40. Geburtstag Henneckens erschien und ihn fragte, ob er ihm nicht im Jahr darauf im Amt folgen wolle. „Da war unser Sohn allerdings noch zu klein, deshalb haben wir zunächst abgesagt“, berichtete Hennecken. Der Wunsch sei aber geweckt und immer präsent gewesen.

Mallorca im Herzen

Jetzt ist der Sohn 14 und wird seine Eltern im Gefolge beim Zug durch die Säle begleiten. Dieses setzt sich aus Mitgliedern der Husaren, aber auch Freunden und Bekannten zusammen. Ein einheitliches Kostüm werden die Begleiter nicht tragen, einen Namen haben sie sich aber gegeben: „Die crazy Geckos“ in Anspielung auf die Mauergeckos Mallorcas, wo sie Henneckens es immer wieder hinzieht. Daniela, gebürtig aus der Oberlausitz, hat erst 2002 Gefallen am rheinischen Karneval gefunden, seitdem ist sie aber mit Herz und Seele dabei. Ihr Mann, der in Siegburg geboren wurde, hat nach eigenen Worten „noch keinen Rosenmontagszug in Siegburg verpasst.“ Michael spielt gerne Badminton, läuft Ski oder besucht Depeche-Mode-Konzerte. Seine Frau findet bei der Gartenarbeit Entspannung und Ruhe vom Alltagsstress. Sie freuen sich auf den heutigen Karnevalsauftakt auf dem Markt und ihre Proklamation im Januar.