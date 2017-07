Engagement für Kultur und Natur

Siegburg. LVR zeichnet Ehrenamtler mit dem Rheinlandtaler aus. Eberhard Baumgart setzt sich seit vielen Jahren für das Besucherbergwerk Grube Silberhardt in Windeck-Öttershagen ein. Ingmar Gorissen engagiert sich intensiv für den Naturschutz und die Landschaftspflege in der Region.

Von Paul Kieras, 01.07.2017

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) zeichnete am Donnerstag im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Großen Sitzungssaal des Kreishauses Eberhard Baumgart und Ingmar Gorissen für ihren ehrenamtlichen Einsatz zum Erhalt besonderer kultureller Güter im Rhein-Sieg-Kreis mit dem Rheinlandtaler aus. „Für Menschen wie Sie, die sich ehrenamtlich und oftmals gegen große Widerstände für die Erhaltung des kulturellen Erbes einsetzen, die eine unbezahlte Arbeit im bürgerschaftlichen Engagement leisten, Ideen anstoßen und Projekte umsetzen, hat der LVR den Rheinlandtaler als Auszeichnung ins Leben gerufen“, sagte der LVR-Vorsitzende Jürgen Wilhelm in seiner Laudatio. Und Landrat Sebastian Schuster nannte die Geehrten „passionierte Ehrenamtler“.

Eberhard Baumgart

Eberhard Baumgart setzt sich seit vielen Jahren für das Besucherbergwerk Grube Silberhardt in Windeck-Öttershagen ein. Er war Gründungsmitglied des „Fördervereins zur Erhaltung der Bergbau- und Hüttentradition“, der aus einer Bürgerinitiative heraus entstanden ist. Ihm sei es zu verdanken, dass aus dem Bergwerk ein Ort geworden ist, an dem die Bergbautradition in der Region für viele Menschen erlebbar ist. „Dass in der Grube Silberhardt so viele Menschen die Bergbautradition unserer Region sehr anschaulich kennenlernen, ist auch dem herausragenden, jahrelangen Einsatz von Eberhard Baumgart zu verdanken“, so der LVR-Vorsitzende.

Ingmar Gorissen

Ingmar Gorissen setzt sich intensiv im Naturschutz und in der Landschaftspflege ein. Seit den 1980er Jahren widmet er sich Forschungen zum Erhalt der heimischen Artenvielfalt und der Entwicklung von umfassenden Konzepten zum Schutz der Landschaften im Rhein-Sieg-Kreis und im Bergischen Land. Seine Publikation mit dem Titel „Flora der Region Bonn“ sei ein naturschutzorientiertes Grundlagenwerk und beispielhaft für sein akribisches Arbeiten, betonte Wilhelm.

„Mehr als 1200 Exkursionen, mehrere Tausend Stunden Auswertungen, Untersuchungen und Analysen“ habe Gorissen in sein Grundlagenwerk investiert, berichtete Wilhelm. Als weitere Verdienste Gorissens nannte er etwa Projekte wie die Regeneration der Stallberger Sümpfe bei Siegburg, der Wahner Heide sowie der Regeneration weiterer Moor-, Heide- und Wacholder-Heidelandschaften im Bergischen. Die Förderung und Pflege der rheinischen Kulturlandschaften in all ihren Facetten ist nach eigenem Verständnis eine der wichtigsten Aufgaben des LVR. In Erfüllung dieses regionalen Kulturauftrages haben die Gremien der Landschaftsversammlung Rheinland, dem Parlament der rheinischen Städte und Kreise, im Jahr 1976 den Rheinlandtaler gestiftet.