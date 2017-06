Prozess am Siegburger Amtsgericht

Siegburg. Ein 56-jähriger Sankt Augustiner organisierte einen regen Marihuana-Verkauf in seiner Wohnung. Ein Schöffengericht verurteilt den Mann jetzt zu zehn Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Von Hans-J. Wimmeroth, 11.06.2017

Ein Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Hauke Rudat hat einen 56-jährigen Mann aus Sankt Augustin zu zehn Monaten Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, verurteilt. Damit blieb das Siegburger Gericht unter der von der Staatsanwaltschaft geforderten Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten.

Der Angeklagte war beschuldigt, in 120 Fällen unerlaubt Marihuana gekauft und in einem Fall Beihilfe zum Verkauf von 25 Kilogramm der Droge geleistet zu haben. Die Taten hatte der 56-Jährige gestanden. Er ist selbst nach eigenen Angaben seit 20 Jahren von der Droge abhängig, hatte aus gesundheitlichen Gründen 1999 seinen Job verloren und lebt seitdem von einer kleinen Rente plus Aufstockung.

Angeklagter als "Bauernopfer"

Da kamen ihm zwei mutmaßliche Dealer gerade recht. Die boten ihm an, gegen kleine Marihuanagaben ihnen bei der Lagerung des Stoffs und beim Weiterverkauf zu helfen. So wurde in der Wohnung des Mannes ein reger Drogenverkauf aufgezogen. Manchmal seien 30 bis 50 Konsumenten pro Tag erschienen und hätten bei den Dealern gekauft. Und einmal seien sie mit 25 Kilogramm Marihuana aufgetaucht, um das Zeug bei ihm zu bunkern. Der Angeklagte sei wohl ein Bauernopfer gewesen, bemerkte die Staatsanwaltschaft.

Aufgeflogen war die Angelegenheit, weil ein Konsument der Polizei in die Fänge geraten war und dann ausgesagt hatte. Auch der Angeklagte hatte gestanden. Der Staatsanwalt plädierte schließlich dafür, die 120 Einzeltaten mit 60 Tagessätzen, die einmalige Beihilfe mit einem Jahr und acht Monaten Freiheitsentzug zu bestrafen und daraus eine Gesamtstrafe von einem Jahr und acht Monaten zu bilden. Der Verteidiger plädierte dagegen. „Diese Strafforderung ist deutlich zu hoch.“ Zum einen sei es nur um Eigenkonsum gegangen, und auch von dem Bunkern des Stoffs habe sein Mandant nichts gehabt, im Gegenteil, durch die Aussagen bei der Polizei habe der Mann jetzt Druck.

Nach kurzer Beratung kam das Schöffengericht dann zu dem milden Urteil von zehn Monaten Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt sind.