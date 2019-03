Schwerer Unfall

Siegburg. An der Kreuzung Zeithstraße/Ecke B56 sind am Freitagnachmittag drei Pkw miteinander kollidiert. Mehrere Personen wurden dabei eingeklemmt und es entstand hoher Sachschaden. Die Kreuzung musste anschließend komplett gesperrt werden.

Von Dierk Himstedt, 22.03.2019

Nach ersten Informationen liegen zahlreiche Trümmerteile der drei in den Unfall verwickelten Pkw auf der Kreuzung "Zeithstraße/Ecke B56" bei Stallberg. Am Freitagnachmittag war es zu einer folgenschweren Kollision gekommen. Mehrere Personen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und müssen aktuell durch die Einsatzkräfte befreit werden.

Mittlerweile ist auch ein Rettungshubschrauber vor Ort und unterstützt die Rettungshelfer der Feuerwehr bei der Versorgung der möglicherweise Schwerverletzten. Die genannte Unfallstelle ist aktuell komplett für den nachfolgenden Verkehr gesperrt.

Wir berichten weiter.