Autobahnsanierung

Siegburg. Die Sanierung der Autobahn 3 zwischen Lohmar und dem Kreuz Bonn/Siegburg beginnt Ende 2018. Auf einer Länge von rund 40 Kilometern wird der Straßenbelag samt Unterboden erneuert, zudem müssen 20 Brücken komplett erneuert, 17 saniert und nachgebessert werden.

Nächtliche Sperrungen sind auf der A 3 zwischen Lohmar und Rösrath momentan keine Seltenheit. Der Landesbetrieb Straßen NRW arbeitet an der Brücke über die Agger. Und das noch bis zum Frühsommer, so Sabrina Kieback, Sprecherin von Straßen NRW, auf Nachfrage. Die Vorarbeiten für die Sanierung der Brücke bieten schon jetzt einen Vorgeschmack auf das, was in den kommenden Jahren an Einschränkungen auf die Autofahrer zukommt. Wie berichtet, saniert der Landesbetrieb die A3 zwischen dem Kreuz Heumar und der Anschlussstelle Bad Honnef/Linz von Grund auf. Fünf Bauabschnitte sind vorgesehen, mit dem Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Lohmar und dem Kreuz Bonn/Siegburg soll es bis Ende des Jahres losgehen.

Die Sanierung ist unumgänglich, so Kieback. Täglich rund 100.000 Fahrzeuge, davon zwölf Prozent Schwerlastverkehr, haben in den vergangenen Jahren ihre Spuren hinterlassen. Die will der Landesbetrieb nun beseitigen. Dafür lässt er auf einer Länge von rund 40 Kilometern den Straßenbelag samt Unterboden erneuern, zudem müssen 20 von insgesamt 45 Brücken komplett erneuert, 17 saniert und nachgebessert werden. Ein vergleichbares Projekt habe es zuletzt vor 40 Jahren auf der A 3 gegeben, so Kieback. Drei Jahre sind für die Sanierung angesetzt. Zu den Kosten vermag der Landesbetrieb derzeit noch nichts zu sagen. Wohl aber zu den Plänen.

Ursprünglich sollte die Autobahn ab Heumar Schritt für Schritt bis zur Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz saniert werden. Dass nun die sechs Kilometer zwischen Lohmar und Siegburg an den Anfang gestellt werden, hat einen Grund: „In diesem Abschnitt müssen die meisten Bauwerke erneuert und saniert werden“, so Kieback. Sechs Brücken würden aufwendig saniert, sieben müssten komplett durch neue ersetzt werden. Darunter die Überführungen über die Alte Lohmarer Straße oder über die Zeithstraße.

Enorme Eingriffe in den Straßenverkehr

Erste Voruntersuchungen hat es dort im vergangenen Jahr gegeben. Dazu musste der Fahrradweg entlang der Zeithstraße gesperrt werden. Während des Ab- und Neubaus der Brücke kommt es zu gravierenden Eingriffen in den Verkehr. „An mehreren Wochenenden muss die Zeithstraße gesperrt werden“, so Kieback. Dann geht nichts mehr auf einer von Siegburgs Hauptverkehrsstraßen.

Die Stadt Siegburg macht sich schon jetzt dafür stark, dass diese Sperrungen nicht in verkehrsintensive Zeiten wie das Stadtfest Ende August oder den Mittelaltermarkt im Dezember fallen, teilte sie mit. Aber nicht nur unter, auch oben auf der A 3 seien zeitweise Vollsperrungen unumgänglich, erklärt Kieback. „Wir versuchen, den Verkehr auf der Autobahn weitestgehend aufrechtzuerhalten“, sagt sie. Über alle Arbeiten und damit verbundene Einschränkungen werde rechtzeitig informiert.

Voruntersuchungen an den betroffenen Brücken hat es in den zurückliegenden Monaten schon gegeben. „In den Sommerferien haben wir im Kreuz Bonn/Siegburg bereits die Verbindungsfahrbahnen saniert“, sagt Kieback. Aktuell laufen Rodungsarbeiten entlang der 6,25 Kilometer zwischen Lohmar und dem Kreuz Bonn/Siegburg.

Ehe die eigentliche Sanierung dort starten kann, müssen zunächst Brückenarbeiten in Köln-Rath abgeschlossen sein. „Der Unterboden der Fahrbahn wird erneuert, und sie erhält einen lärmmindernden Asphalt“, beschreibt Kieback die Arbeiten auf der A 3. Dadurch werde der Lärm um zwei Dezibel reduziert. Eine zusätzliche Verbesserung sollen neue Lärmschutzwände bringen. Entsprechende Anlagen seien etwa an der Alten Lohmarer Straße, an der Raststätte Siegburg-West, an der Siedlung Marienfried/Viehtrift oder am Nachtigallenweg in Wolsdorf geplant.