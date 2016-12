Schulen des Rhein-Sieg-Kreises

23.12.2016 RHEIN-SIEG-KREIS. Der Kreistag bringt ein Medien-Entwicklungskonzept auf den Weg. Die Verwaltung rechnet mit 14 Millionen Euro Fördergeld aus dem Topf "Gute Schule 2020".

Rund 14 Millionen Euro erwartet der Rhein-Sieg-Kreis voraussichtlich aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes, zudem weitere Mittel in noch nicht feststehender Höhe aus dem Bundesprogramm „DigitalPakt D“. Geld, das die Verwaltung in den kommenden vier Jahren in die bauliche und digitale Infrastruktur der Schulen investieren wird. So hat es der Siegburger Kreistag in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Wie berichtet, hatte die Kreistagskoalition von CDU und Grünen im Zuge ihrer Haushaltsberatungen bereits konkrete Vorstellungen vorgelegt, wie die Zuschüsse aus dem Programm „Gute Schule“ verteilt werden sollen. Zwei Drittel der Summe sollen in die Sanierung des Carl-Reuther-Berufskollegs in Hennef fließen, dessen Sanierungskosten auf mehr als 50 Millionen Euro gestiegen sind. Das restliche Drittel soll für die Digitalisierung der kreiseigenen Schulen verwendet werden. Laut Kreisverwaltung sind das zehn Millionen Euro für die Sanierung in Hennef sowie weitere rund vier Millionen Euro für die Digitalisierung.

Die Kreisverwaltung in Siegburg hat ein umfangreiches Medienentwicklungskonzept erarbeitet, um die informationstechnische Ausstattung ihrer Schulen zu optimieren. Auch diesem Konzept stimmten die Kreistagsabgeordneten zu. „Hierzu gehört der Breitbandausbau ebenso wie moderne Informationstechnologie“, sagte Schuldezernent Thomas Wagner. Neben den vier Berufskollegs des Rhein-Sieg-Kreises in Hennef, Troisdorf, Siegburg und Bonn-Duisdorf und ihren Nebenstandorten profitieren die acht Förderschulen im Rhein-Sieg-Kreis sowie die Astrid-Lindgren-Schule für Kranke.

Über den Bau und die Einrichtung eines Rechenzentrums für alle kreiseigenen Schulen soll sich das Risiko eines technischen Ausfalls minimieren und die Datensicherheit maximieren. Überdies geht es auch um die zeitgemäße Ausstattungen der Bildungseinrichtungen. „Der Einsatz von interaktiven Medien soll es allen Lehrkräften ermöglichen, den Schülern Unterricht auf dem aktuellen Stand der Informationstechnologie zu bieten“, sagt Wagner. (Nadine Quadt)