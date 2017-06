Open-air-Konzerte auf dem Markt

Siegburg. „Siegburg Live“ geht ab der kommenden Woche in die siebte Runde. Zehn Konzerte bei freiem Eintritt warten auf dem Markt auf die Besucher. Mit dabei sind auch wieder die "Lustigen Musikanten" mit Bläck-Fööss-Sänger Mirko Bäumer.

Die Siegburger kennen das seit sechs Jahren: Jeden Mittwoch, 18 Uhr, finden sie sich in den Sommermonaten auf dem Marktplatz ein – und erleben drei Stunden Livemusik von der Bühne. Unter freiem Himmel und bei freiem Eintritt. Die siebte Auflage von „Siegburg live“ startet ab Mittwoch, 28. Juni, und soll in den folgenden zehn Wochen an den bisherigen Erfolg der sommerlichen Konzertreihe anknüpfen. Das Programm präsentierte die Agentur Joko-Promotion am Dienstag im Siegburger Stadtmuseum.

„Ich freue mich, dass die Veranstaltung sich in Siegburg etabliert hat“, sagte Bürgermeister Franz Huhn. Der Markt sei jedes Mal voll, das Publikum bunt gemischt und die Atmosphäre toll, zeigte er sich voll des Lobes. Anfangs habe die Stadt die Open-Air-Konzert-Reihe finanziell unterstützen müssen, inzwischen laufe sie auch so. Sponsoren wie Tagwerk Personal und die VR-Bank Rhein-Sieg machen das möglich.

„Die Besucher zahlen keinen Eintritt, kaufen nur für vier Euro einen „Siegburg Live-Festival-Becher“, den sie bis zum Ende der Reihe im September nutzen können“, erklärte Marie-Christin Junker von Joko-Promotion. Für die Getränke gebe es Chips im Wert von 2,50 Euro. Bei der Auswahl der Musiker, die zwischen dem 28. Juni und 6. September auf der Bühne stehen, setzen die Veranstalter auf Bewährtes der vergangenen Jahre, aber auch auf neue Bands. „Wir haben schon jetzt Bewerbungen für das kommende Jahr“, sagte Nina Otto. Wichtig sei, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist – und dass die Bands vornehmlich aus der Region kommen.

Nach dem Auftakt mit „Unart“ am 28. Juni spielt etwa in der folgenden Woche erstmals das Siegburger Ensemble „Baroque in Blue“ mittwochs live auf dem Marktplatz. Aus Bonn und Umgebung kommen am 26. Juli die Musiker von „Ex'n Rock“, die sich alten Rocksongs verschrieben haben. Und mit „Mad Memories“ debütiert am 30. August eine Siegburger Nachwuchsband bei „Siegburg live“ mit Rockmusik aus den 70ern und 80ern. Deutlich mehr Erfahrung bringen die „Lustigen Musikanten“ samt Bläck-Fööss-Sänger Mirko Bäumer mit, die in keinem Sommer auf dem Markt fehlen dürfen.

Eine Übersicht der Konzerte gibt es auf www.siegburg-live.de.