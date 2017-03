Einbrüche im Rhein-Sieg-Kreis

Rhein-Sieg-Kreis. Die Polizei fahndet nach zwei Einbrüchen in Niederkassel und Sankt Augustin nach den Tätern und bittet im Zeugenhinweise.

17.03.2017

Die Polizei sucht unbekannte Täter, die zwischen Dienstag, 14. März, und Donnerstag, 16. März, in ein Einfamilienhaus an der Unterstraße in Niederkassel eingebrochen sind. Dabei hebelten sie die rückwärtige Terrassentür auf und stahlen unter anderem ein Notebook, ein Fernglas, Fotoapparate, ein Fernsehgerät sowie Schmuck und Bargeld. Die Beamten schätzen den Beutewert auf einen vierstelligen Betrag. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241/5413221 entgegen.

Am Donnerstag versuchten Einbrecher zwischen 10 und 12.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße „Am Park“ in Sankt Augustin einzudringen, während sich eine Bewohnerin im Haus aufhielt. Die Täter scheiterten jedoch an der guten Einbruchsicherung der Tür. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 02241/5413321 zu melden. (ga)