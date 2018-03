Siegburg. Zwei Männer haben am Freitag Elektroschrott aus einem Sammelcontainer in Siegburg gestohlen. Die Polizei konnte die flüchtigen Täter stellen und hat Strafverfahren eingeleitet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.03.2018

Zeugen haben am Freitagabend der Polizei in Siegburg zwei verdächtige Männer gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, waren sie in einen Sammelcontainer am Parkplatz Neuenhof/Kleiberg in Siegburg gestiegen und haben dort ausgemusterte Elektrogeräte entnommen. Danach haben sie ihr Diebesgut in ein Auto geladen.

Als die Polizei eintraf, waren die Verdächtigen bereits Richtung Holzgasse geflüchtet. Die Beamten folgten ihnen und entdeckten sie an der Zeithstraße. Die Täter versuchten weiterhin vor der Polizei zu flüchten. Einer von ihnen konnte nach kurzer Zeit gestellt werden. Es handelt sich um einen 41-jährigen Mann aus Siegburg. In seinem Auto befand sich das Diebesgut. Die Polizei stellte es sicher.

Auch den zweiten Verdächtigen, einen 43-jährigen Siegburger, konnten die Polizisten ermitteln. Gegen die beiden Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.