Diebe schlachten sechs Autos in Siegburg aus

Die Polizei bittet um Hinweisen zu den Auto-Aufbrüchen in Siegburg.

Siegburg. Sechs Auto-Aufbrüche registrierte die Polizei in der Nacht zu Freitag in Siegburg. In allen Fällen waren Autos der Marke BMW betroffen, die offensichtlich professionell ausgeschlachtet wurden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.11.2017

In Brückberg, Roonstraße und „Am Trerichsweiher“, wurden vier Fahrzeuge aufgebrochen. Entwendet wurden Lenkräder, Armaturen, Instrumente und fest eingebaute Navigationsgeräte. Zwei weitere Aufbrüche wurden in Kaldauen angezeigt.

Aus einem BMW an der Straße „Zur alten Fähre wurden nicht nur Lenkrad und das komplette Armaturenbrett ausgebaut, sondern auch Motorhaube, Stoßstange, Scheinwerfer sowie einige Motorteile abgeschraubt.

Ein Tatverdächtiger wurde an diesem Fahrzeug gegen 6 Uhr vom Eigentümer des Wagens bemerkt und flüchtete. Es soll etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß und schlank sein. Er hat einen Vollbart, war zur Tatzeit schwarz bekleidet und trug eine schwarze Strickmütze. Hinweise an die Polizei unter 0 22 41/5 41 31 21. (hmo)