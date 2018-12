Auf der Suche nach Beute

Siegburg. Noch unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in ein Bürogebäude in Siegburg eingebrochen und haben einen hohen Schaden verursacht. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.12.2018

Ein Einbruch in ein Bürogebäude an der Siegfeldstraße in Siegburg beschäftigt die Ermittler der Polizei Rhein-Sieg. Der Mitteilung der Beamten zufolge haben noch unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag ein Fenster im Eingangsbereich des Gebäudes eingeschlagen und sind so in die Räume der Baugenossenschaft geklettert.

Im Inneren hebelten sie mehrere Türen sowie Schränke auf und durchsuchten die Büroräume in allen Etagen nach möglicher Beute. Welche Gegenstände gestohlen wurden, ist der Polizei zufolge noch unklar. Vermisst werden bisher eine Bohrmaschine und ein Mobiltelefon. Der Schaden, den die Einbrecher verursachten, wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 02241/5413121 um Hinweise.