Einbruch in Bürogebäude in Siegburg

Siegburg. Technische Geräte im Wert von mehr als 1000 Euro haben bislang unbekannte Täter aus einem Bürogebäude am Siegdamm in Siegburg gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

27.04.2017

Bei einem Einbruch in ein Bürogebäude am Siegdamm in Siegburg haben unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 8.45 Uhr, einen Laptop und einen Videobeamer gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss des Bürokomplexes aufgehebelt. Im Erd- und Obergeschoss durchsuchten sie die Büros nach Beute, aus einem entwendeten sie die technischen Geräte im Wert von mehr als 1000 Euro.

Ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, dazu konnte der Hausmeister keine Auskunft geben. Er hatte die Polizei alarmiert. Die Beamten vermuten, dass die Täter erfolglos versucht hatten, einen Wandtresor mit am Tatort vorgefundenem Büromaterial zu öffnen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, sollen sich unter der Telefonnummer 02241/5413121 bei der Polizei melden. (ga)