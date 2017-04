Einbrüche im Rhein-Sieg-Kreis

Rhein-Sieg-Kreis. Aufgebrochene Türen und aufgehebelte Fenster: Die Kreispolizei hat am Wochenende mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche registriert. In Troisdorf richteten Täter in einer Firma hohen Schaden an.

03.04.2017

Mehrere Wohnungseinbrüche und Einbruchsversuche sind der Kreispolizei am Wochenende gemeldet worden. In der Nacht zu Sonntag gingen Täter laut den Beamten ein freistehendes Einfamilienhaus an der Seelscheider Straße in Lohmar-Neuhonrath an. Sie verschafften sich Zugang, indem sei ein Fenster aufhebelten. Sie stahlen Bargeld und Schmuck von noch unbekanntem Wert. In derselben Nacht war auch in Lohmar-Scheiderhöhe (Bach) ein Einfamilienhaus betroffen. Dort scheiterten die Täter an der Terrassentür und hinterließen lediglich Beschädigungen am Türrahmen. In Siegburg an der Hansenstraße scheiterten Einbrecher bei dem Versuch, durch die Balkontür einer Erdgeschosswohnung in ein Mehrfamilienhaus einzudringen. Hinweise zu diesen Taten nimmt die Polizei unter Telefon 02241/5413121 entgegen.

Bereits am Freitag waren Einbrecher zwischen 18 und 22 Uhr in Troisdorf-Bergheim an einem Reihenhaus in der Weilbergstraße am Werk. Sie brachen eine Terrassentür auf und erbeuteten Schmuck. In der Nacht zu Samstag drangen Täter in ein Reihenhaus am Schwanenweg in Niederkassel-Ranzel ein. Sie suchten offenbar gezielt das Schlafzimmer auf, nachdem sie eine Balkontür aufgebrochen hatten, und stahlen ebenfalls Schmuck. Am Sonntagvormittag entdeckten Zeugen einen Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus in Troisdorf-Spich an der Brückenstraße. Dort war ein Schlafzimmerfenster aufgebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Sachschaden in Höhe von 10000 Euro hat ein bislang unbekannter Täter am Sonntagmorgen bei einem Einbruch in eine Firma an der Landgrafenstraße verursacht. Weil er Unterlagen aus seinem Büro holen wollte, suchte der Betriebsleiter gegen 10.15 Uhr die Firma auf. Er stellte fest, dass insgesamt sechs Türen und zwei Fenster des Büro- und Lagergebäudes aufgebrochen waren. Als er verdächtige Geräusche hörte, verständigte er umgehend die Polizei und verließ den Tatort. Von draußen konnte er an einem Fenster einen maskierten Einbrecher sehen. Der Unbekannte war schwarz gekleidet und trug eine schwarze Sturmhaube. Die wenig später eintreffenden Polizisten umstellten den Tatort und durchsuchten das Objekt. Doch der Tatverdächtige war verschwunden. Vermutlich war er durch ein Fenster ins Freie gestiegen und über einen Zaun geflüchtet. Hinweise zu den Taten in Troisdorf an 02241/5413221. (ga)