Bei der Tat beobachtet

Siegburg. Ein 18-Jähriger aus Viersen hat am Donnerstag ein Fahrradventil von einem Rad abmontiert und gestohlen. Beobachtet wurde er dabei jedoch von dem Besitzer des Fahrrades - einem Polizisten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.07.2018

Da staunte ein Siegburger Polizist nicht schlecht: Von seinem Fenster der Siegburger Polizeiwache aus beobachtete er am Donnerstagmittag einen 18-Jährigen, wie dieser das Ventil des Fahrrades des Polizisten aus dem Reifen schraubte, einsteckte und Richtung Kreishaus weiterging. Der Polizist nahm die Verfolgung auf und konnte den 18-Jährigen an der nahegelegenen Tankstelle stellen.

Dort schraubte der junge Mann aus Viersen gerade das Ventil in das Hinterrad eines Damenrades, wie die Polizei am Freitag mitteilte. "Eine plausible Erklärung für die Herkunft des Damenfahrrades hatte er nicht", so die Polizei. Er gab an, das Rad von einem Unbekannten am Siegburger Bahnhof geschenkt bekommen zu haben. Der 18-Jährige musste mit auf die Polizeiwache, das Damenrad wurde als mögliches Diebesgut sichergestellt.

Nach der Vernehmung konnte der Ventil-Dieb die Wache wieder verlassen, gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls. "Ob er den Reifen des Polizistenfahrrades wieder aufpumpen musste, ist nicht bekannt", heißt es in der Mitteilung weiter.