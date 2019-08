Verschiedene Namen

28.08.2019 Siegburg. Am Mittwoch ist ein polizeilich gesuchter Seriendieb in einem ICE in Richtung Siegburg auf frischer Tat ertappt und von der Bundespolizei festgenommen worden. Wie sich herausstellte, hatte sich der Mann in ganz Deutschland unter 17 verschiedenen Namen bewegt.

Der Bundespolizei ist ein wegen zahlreicher Delikte gesuchter Seriendieb auf frischer Tat ins Netz gegangen. Ein Polizist habe beobachtet, wie der Mann in der ersten Klasse eines ICE eine Reisende bestahl, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ein auffällig gefalteter 50-Euro-Schein des Opfers wurde ihm zum Verhängnis, denn der Schein fand sich in seiner Tasche.

Der 34-jährige Algerier, der sich unter 17 verschiedenen Namen in ganz Deutschland bewegt habe, sei bereits zur Abschiebung ausgeschrieben gewesen. Darüber hinaus wurde er wegen räuberischen Diebstahls, Computerbetrugs und Körperverletzung gesucht. In Siegburg war für den 34-Jährigen die Reise zu Ende. Bei ihm wurden mehr als 2100 Euro gefunden, die ebenfalls aus Straftaten stammen sollen. (dpa/lnw)