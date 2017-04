Überfall in Siegburg

SIEGBURG. Die Polizei sucht nach einem jungen Mann, der eine 79-Jährige am Ostermontag in der Siegburger Fußgängerzone überfallen. Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

18.04.2017

Ein bislang unbekannter Täter hat eine 79-jährige Siegburgerin am Ostermontag gegen 20.30 Uhr in der Fußgängerzone überfallen. Die Seniorin schaute sich die Auslage eines Geschäftes an der Mühlenstraße an, als ein junger Mann ihr die Tasche aus der Hand riss. Der Täter flüchtete zu Fuß Richtung Michaelsberg.

In der schwarz-roten Handtasche in Rucksackform befanden sich neben einem Smartphone, persönliche Gegenstände und Bargeld. Die Beute hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Die Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Der Täter ist laut Polizei etwa 20 bis 22 Jahre alt, schlank und etwa 1,65 Meter groß. Er trug eine graue Hose und eine schwarze Fleecejacke mit Kapuze. Hinweise an 02241/5413121. (ga)