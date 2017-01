GA-Serie "Siegburg im Wandel"

12.01.2017 Siegburg. Mit der Bonner Pizzaria „Tuscolo“ und dem „Espressostudio Lais“ haben in der Holzgasse 2016 zwei neue Lokale geöffnet. Auch sonst scheint die Entwicklung in der traditionsreichen Fußgängerzone positiv zu sein.

Die Holzgasse ist aus der Siegburger Fußgängerzone nicht wegzudenken. Schon früh, Anfang der 1980er Jahre, war sie autofrei. Am oberen Markt beginnend, schlängelt sie sich bis zur Zeithstraße. An beiden Seiten reihen sich Läden, die zu einem entspannten Stadtbummel einladen. Die Holzgasse ist nicht unbedingt das, was man als Prachtstraße bezeichnen würde. Aber sie ist geschichtsträchtiges Pflaster, eine der ältesten Straßen Siegburgs und Teil des Geschäftszentrums in der City. Und: Nach einigen Neuansiedlungen in jüngerer Vergangenheit ist die Holzgasse wieder im Kommen.

Die Straße am Fuße des Michaelsbergs war bereits Ende des 12. Jahrhunderts durch Stadtmauern geschützt. Ihren Namen hat sie vermutlich von dem früheren Straßenbelag. Die Holzgasse war mit Holzbohlen gepflastert. Bis zum 19. Jahrhundert war das Bild der Holzgasse durch Handwerker und ihre Werkstätten geprägt. Das änderte sich mit Beginn des 19. Jahrhunderts. Die rasch wachsende jüdische Gemeinde Siegburgs fand ihren Hauptwohnbereich in der Holzgasse. Hier herrschte nun der Handel. Ein kleiner Brunnen erinnert heute noch an die jüdische Gemeinde. Er markiert, wo früher eine Synagoge stand. Zerstört wurde der Bau 1938 in der Reichspogromnacht.

Die Holzgasse früher und heute Foto: Holger Arndt Wichtige Handelsstraße: Die Holzgasse im Jahre 1902.

Foto: Holger Arndt Historische Ansicht der Holzgasse, um 1900

Foto: Holger Arndt Die Synagoge an der Holzgasse im Jahr 1935, drei Jahre vor der Zerstörung durch die Nazis.

Foto: Holger Arndt Kriegsende 1945: Die Ecke Holzgasse/Kaiserstraße, völlig verwüstet.

Foto: Holger Arndt Heruntergekommen: Die Holzgasse 1973, damals noch als Durchfahrtsstraße.

Foto: Holger Arndt Vor dem Abriss: Die Holzgasse bot wenig ansehnliche Straßenzüge.

Foto: Holger Arndt Scherenschleifer Günter Wolf hat einen alteingesessenen Betrieb auf der Holzgasse.

Foto: Holger Arndt Holzgasse und Scheerengasse: Schriftzug am Beginn der Fußgängerzone, nahe des Kaufhofs.

Foto: Holger Arndt Historische Bausubstanz ist nur noch selten zu finden.

Foto: Nadine Quadt Die Zwillinge Andreas (links) und Paul Remmel haben 2012 im Haus Zum Tannenbaum eine Buchhandlung eröffnet, die inzwischen als Ort kultureller Veranstaltungen etabliert ist.

Foto: Holger Arndt Die Holzgasse heute.

Foto: Holger Arndt Die Holzgasse ist nach wie vor eine der zentralen Einkaufsstraßen Siegburgs. Ihr Erscheinungsbild geht auf die späten 70er Jahre zurück, als die Innenstadt saniert wurde.

Foto: Holger Arndt Erleuchtet: Das Haus Zum Tannenbaum, eines der ältesten Häuser Siegburgs.

Foto: Holger Arndt Der Stein erinnert an das Holztor, eines der Stadttore. Es befand sich am Ende der Holzgasse und verschwand im 19. Jahrhundert.

Foto: Holger Arndt Erinnerung an der jüdische Leben auf der Holzgasse: Verlegung von Stolpersteinen im Jahr 2014.

Foto: Holger Arndt Flair: Die Holzgasse an einem warmen Sommertag.

Foto: Holger Arndt Blick in die Küche: Das "Tuscolo" bei der Eröffnung im September 2016 im ehemaligen "Caféhaus".

In den 70er Jahren kam die Abrissbirne

Der Großteil der alten Fachwerkhäuser an der Holzgasse überlebte den Zweiten Weltkrieg. Trotzdem sind kaum noch historische Bauten in der Straße zu finden. Die Fachwerkhäuser waren in der Nachkriegszeit heruntergekommen und ungepflegt, berichtet Stadtarchivarin Andrea Korte-Böger. In den 70er Jahren schlug vielfach die Abrissbirne zu: Die groß angelegte, vom Land NRW geförderte Stadtkernsanierung begann an der Holzgasse 1977, und sie erstreckte sich auch auf benachbarte Straßen wie die Grimmelsgasse und die Scheerengasse.

Spurensuche auf der Holzgasse Holztor Das Holztor war das östliche Stadttor, dessen Reste bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts am Ende der Holzgasse gestanden hatten. Die Gaststätte „Zum alten Holztor“ wurde bei der Stadtkernsanierung abgebrochen. Heute gibt es noch die Apotheke zum Holztor.

Das frühe Straßenbild Wie die Holzgasse in früheren Jahrhunderten ausgesehen haben könnte – dazu gibt eine Illustration von 1600 Hinweise. Die Häuser müssen recht hoch gewesen sein, eine Annahme, die durch das noch existente „Haus zum Tannenbaum“ unterstrichen wird. Vom Stadtbrand 1647 blieb die Straße verschont. Handwerk und Werkstätten prägten die Holzgasse, erst im 19. Jahrhundert setzte sich der Handel durch.

Das Unglück Bei den Arbeiten zur Stadtkernsanierung traf am 4. August 1980 ein Bagger an der Holzgasse eine Gasleitung. Daraufhin strömte Gas in den Keller der Buchhandlung van Gils (Ecke Kaiserstraße). Es kam zur Explosion. Zwei Menschen starben, 16 wurden verletzt., das Haus war verwüstet. Damals vor Ort: GA-Fotograf Holger Arndt. „Es gab einen Riesenknall, über den Markt zog Rauch. Verletzte, Inventar und Scherben lagen überall auf der Straße – eines der schlimmsten Unglücke, die es in Siegburg gegeben hat.“

Der Verkehr Als die Holzgasse noch keine Fußgängerzone war, führte die B 56 darüber. 1980 wurde sie für den Durchgangsverkehr dicht gemacht. Die verlegten Pflastersteine wurden direkt zum Politikum: Anlieger beklagten, dass das Pflaster schwer zu begehen sei.

Jüdisches Leben Das jüdische Leben, in Siegburg seit dem Mittelalter nachvollziehbar, spielte sich zu einem großen Teil auf der Holzgasse ab. Die Synagoge wurde 1841 in zweiter Baureihe errichtet und bei den Reichspogromen der Nazis im November 1938 zerstört. Heute erinnert ein Gedenkbrunnen am Brauhof an die Synagoge. An der Holzgasse ließ sich auch ein jüdisches Kultbad („Mikwe“) nachweisen.

Damals wurden die Tiefgarage Holzgasse sowie eine neue Wohnanlage mit 47 Wohneinheiten errichtet. Die Mischung aus Wohnen und Dienstleistungsbetrieben sollte dazu beitragen, dass die Innenstadt nach Geschäftsschluss nicht „verödet“, wie es in einem zeitgenössischen Zeitungsbericht heißt.

Der General-Anzeiger berichtete seinerzeit, dass über die Gestaltung der Neubauten gerungen wurde: Keineswegs sollte ein „Betonblock ohne eine ansprechende Einfügung in das Stadtbild“ errichtet werden. Dementsprechend wollte die Stadt eine „feingliedrige Bebauung“, so lautete das Zauberwort. Der Bau der Tiefgarage war bedeutend für die Verkehrsentwicklung: Auch dadurch konnte in der Innenstadt die Fußgängerzone ausgeweitet werden, so auch auf der Holzgasse.

Die Neugestaltung der Holzgasse nahm einige Jahre in Anspruch; ihr heutiges Erscheinungsbild geht im Wesentlichen auf die späten 70er, frühen 80er Jahre zurück. 1985 kam noch die Citypassage dazu, die zwischen Kaiserstraße, Holzgasse und Brauhof eingerichtet wurde und in Hochzeiten 20 Fachgeschäfte beherbergte. Nach mehreren Geschäftsumbauten ist vom Charakter einer Passage heute aber nicht mehr viel übrig.

In der Häuserzeile befindet sich unter anderem die Postfiliale, ebenso die zum Jahreswechsel geschlossene Filiale von „Strauss Innovation“. Direkt im Anschluss ist das Karnevalskostüm-Geschäft Deiters eingezogen.

Fachgeschäfte prägen das Bild

Hier und dort gibt es sie aber noch, die historischen Bauten. Auf der oberen Holzgasse – Hausnummer 45 – fällt ein jahrhundertealtes Fachwerkhaus auf: Das Haus zum Tannenbaum wurde während der Stadtkernsanierung liebevoll hergerichtet. Seit 2012 ist dort unter anderem die Buchhandlung R² der Zwillingsbrüder Paul und Andreas Remmel untergebracht. „Das Fachwerk passt einfach zu Büchern“, so Andreas Remmel. Die Holzgasse sei in der Siegburger Fußgängerzone die intimste und charmanteste Straße. „Manchmal halten hier Touristen-Führungen und zeigen auf unsere Buchhandlung“, sagt Andreas Remmel amüsiert. Durch Lesungen, Konzerte und Ausstellungen hat sich das Fachwerkhaus inzwischen als kleine kulturelle Spielstätte etabliert.

Die Holzgasse ist neben der Kaiserstraße die zentrale Geschäftsstraße in Siegburg; geprägt wird sie von kleineren, auch inhabergeführten Fachgeschäften. Nur wenige Häuser vom Haus zum Tannenbaum entfernt verkauft Markus Busch Bierspezialitäten aus aller Welt. Seit drei Jahren berät er seine Kunden zu Bieren aus England, den USA, Namibia oder Grönland. Im Laden „Liebe Dinge“ findet der Stadtbummler hingegen allerlei Dekoration und Accessoires. Marike Reisinger aus „Liebe Dinge“ sagt: „Die Kunden, die in die Holzgasse kommen, legen Wert auf individuelle Beratung und persönlichen Kontakt.“

Das meint auch die 62-jährige Cornelia Schmitz. Die Siegburgerin ist auf einen Stadtbummel in ihrer liebsten Einkaufsstraße, der Holzgasse, unterwegs. „Ich bin froh, dass es hier keine Billigläden oder Ketten gibt.“

Mit seinem Fachgeschäft „Schleiferei Wolf“ ist Günter Wolf mittlerweile das Urgestein der Holzgasse. Sein Vater eröffnete 1966 die Schleiferei auf der oberen Holzgasse. Hier ist der 61-Jährige Günter Wolf groß geworden. Er kann sich noch gut daran erinnern, wie die Holzgasse während der Stadtkernsanierung zur Fußgängerzone wurde. „Das war für alle Ladenbesitzer schwer, als hier die Pflastersteine gelegt wurden“, erzählt er. Die Baustelle vor der Ladentür habe die Kunden ferngehalten. Eine ständig befahrene Straße wünscht sich der Scherenschleifer jedoch nicht zurück.

Er vermisst aber etwas Anderes: „Früher hatten wir hier eine richtig starke Holzgassen-Gemeinschaft“, erinnert sich der Siegburger. Vor einigen Jahren hätten aber die meisten alteingesessenen Ladeninhaber aus Altersgründen ihre Geschäfte geschlossen. Dennoch fühlt er sich wohl: „Der Laden ist mein zweites Zuhause.“

Die Holzgasse habe sich zudem in anderer Hinsicht wieder positiv entwickelt. Über Jahre stand ein Laden in der Mitte der Holzgasse (ehemals Musikhaus Tonger) leer. „Viele Fußgänger dachten deshalb, die Holzgasse hätte dort ihr Ende“, so Wolf. Diese seien dann meist wieder umgekehrt und nicht mehr bis zu den Läden der hinteren Holzgasse gekommen.

Im März 2016 ist nun Andrea Hoeveler in das Geschäft eingezogen und verkauft Dessous. Damit hat sie eine Lücke im Straßenbild gefüllt. „Früher war die Kaiserstraße bei den Fußgängern beliebter. Jetzt gibt es dort die Leerstände, und die Menschen kommen lieber in die Holzgasse“, sagt Wolf.

Auch was die Gastronomie betrifft, hat die Holzgasse aufgeholt: Mit der Bonner Pizzaria „Tuscolo“ (im ehemaligen „Caféhaus) und dem „Espressostudio Lais“ haben 2016 in Nachbarschaft des Brauhauses zwei Lokale geöffnet, die gut angenommen werden. (Sofia Grillo)