Keine Mehrheit im Kreistag

Die RWE-Aktien des Kreises bleiben ein Reizthema. Die SPD und die FDP wollen das Paket loswerden: Der Kreis hält über die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft 1,4 Millionen Aktien. Die SPD hatte beantragt, diese zu verkaufen (in den jüngsten Kreisbilanzen sind sie mit 17 Euro bewertet). Nach ihrer Rechnung sollte der gesamte Verkaufserlös von 28 Millionen Euro in den geförderten Wohnungsbau und den Breitbandausbau gesteckt werden. Die CDU fand das haushaltspolitisch abwegig. Der Buchwert müsse vom Verkaufswert abgezogen werden, der Gewinn sei weitaus geringer. Zwar musste das Eigenkapital des Kreises über die Jahre infolge des Kursverlustes der RWE-Aktie massiv nach unten korrigiert werden. Doch sieht die Koalition wieder Licht am Ende des Tunnels: 2018 gab es eine Dividende von 2,1 Millionen Euro, und auch für 2019 rechnet der Kreis mit einer Ausschüttung. Ingo Steiner (Grüne) sagte, dass der Kreis seit den 90er Jahren rund 50 Millionen Euro erhalten habe, von denen auch der Öffentliche Nahverkehr profitiert habe. Auch Attac Rhein-Sieg hinterfragte den Aktienbesitz des Kreises, allerdings aus ökologischer und ethischer Sicht: Schließlich wolle RWE ein neues Kohlekraftwerk bauen. Das machte Attac am Mittwoch in der ersten Einwohnerfragestunde des Kreistags zum Thema. Sprecher Arno Behlau war am Ende enttäuscht. Landrat Sebastian Schuster sei nicht auf den Kern der Frage eingegangen. Schuster hatte gesagt, dass die Beteiligung historisch bedingt sei und der Kreistag darüber zu entscheiden habe. „Dass wir Aktien halten, heißt nicht, dass wir die Unternehmenspolitik in vollem Umfang unterstützen.“