Gefräßige Einwanderer

Siegburg. Larven der Moniermotte fressen sich durch das Blattwerk von Rosskastanienbäumen in Siegburg. Eine Bekämpfung des Schädlings gestaltet sich schwer. Die Stadt hofft darauf, dass die Natur sich selber hilft.

Von Sofia Grillo, 04.10.2017

Die grünen Blätter der Kastanienbäume am Michealsberg in Siegburg sind braun und gelb gefleckt. Die Färbung ist indes nicht dem Herbst geschuldet, ein fünf Millimeter kleiner Falter ist der Grund: metallisch-braun mit schwarz gerandeten weißen Querstreifen. Die Miniermotte fühlt sich auf den Rosskastanienbäumen in der Region Zuhause. Ihre Larven zernagen die Kastanienblätter, die dadurch braun werden, sich einrollen und früh vom Baum fallen. Ursprünglich kommt die Miniermotte aus dem Balkan, der Ausbau von Fernstraßen hat ihre Ausbreitung begünstigt. Inzwischen ist sie in ganz Deutschland an Rosskastanienbäumen zu finden.

Raupen bohren sich in das Blattgewebe

Wie kleine Minenarbeiter fressen sich die Larven kleine Gänge zwischen die obere und untere Blatthaut. An den Gängen entstehen dann die braunen und gelben Stellen. „Der Baum wirft daraufhin die befallenen Blätter von selbst ab“, erklärte Ralf Beyer, Leiter des Grünflächenamts in Siegburg. Sei ein Baum von der Miniermotte befallen, dann dauere es meist vier bis sechs Wochen, bis er die vorher noch grünen Blätter abgeschmissen habe. So zeigte sich der Michaelsberg mit einem hohen Bestand an Kastanienbäumen schon im diesjährigen Sommer im typischen Herbstbild: buntes Laub und fast kahle Bäume.

Bekannt sei der Befall der Miniermotte in Siegburg schon seit fünf bis sechs Jahren, so Beyer. Am Anfang seien nur wenige Bäume befallen gewesen, inzwischen sei die Motte flächendeckend im ganzen Kreis zu Hause. „Besonders in den vergangen Jahren hat der Befall zugenommen“, erklärte Beyer. Das liege vor allem an den warmen und trockenen Sommern. „Die Bäume sind dadurch geschwächt und können sich nicht gut gegen Krankheiten wehren.“

Drei bis vier Generationen bringt die Miniermotte pro Saison hervor, und dem Baum ist kaum eine Ruhepause vergönnt. Je weiter das Jahr fortschreitet, desto deutlicher werden die Schäden. Die letzte Generation eines Jahres überwintert im heruntergefallenen Laub als Puppe und schlüpft im nächsten Frühling. So vertrocknet die Bäume auch aussehen – schlimmen Schaden richtet der Falter nicht an. „Sie können trotz Befall viele Jahre problemlos überstehen“, so Beyer. Dennoch habe der Larvenfraß Folgen. Das „Immunsystem“ der Bäume sei durch den Befall geschwächt und die seien dadurch anfälliger für andere Krankheiten. „Normalerweise zieht der Baum im Herbst aus den Blättern die Nährstoffe heraus, bevor er sie abwirft. Die Nährstoffe speichert er in den Wurzeln und nutzt die Energie im nächsten Frühjahr für neues Laub.“ Durch den verfrühten Laubabwurf, gingen diese Nährstoffe verloren.

Der Kampf gegen den gefräßigen Einwanderer gestaltet sich schwierig. Das Aufsammeln des befallenen Laubs sei eine Sisyphusaufgabe und bewirke wenig, so Beyer. Auch der Einsatz von chemischen Mitteln ist keine Alternative. Die Bäume stehen an Wohngebieten und öffentlichen Grünflächen, chemische Mittel wären gesundheitsgefährdend. Beyer hofft, dass die Natur sich selbst helfen kann. „Manchmal entwickelt sie selbst bestimmte Mechanismen, und der Mensch muss nicht eingreifen.“