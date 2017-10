Messe für Häuslebauer

SIEGBURG. An zwei Tagen dreht sich alles ums Bauen, Kaufen und Finanzieren, um Sicherheit, Modernisieren und Verschönern, aber auch um Energieeinsparung und mehr Komfort bei der Messe "Zukunft Haus" in Siegburg Anfang November.

Von Von Paul Kieras, 08.10.2017

Bereits zum elften Mal findet die Immobilien- und Baumesse „Zukunft Haus“ für Hausbesitzer, Bauherren und Mieter in und vor der Rhein-Sieg-Halle statt. Hallendirektor Frank Baake lobte bei einem Pressetermin die Veranstaltung, die Samstag und Sonntag, 4. und 5. November, unter dem Motto „Genau das Richtige“ über die Bühne geht, weil sie nach seinen Worten „emotional die Bedürfnisse der Menschen anspricht“. Denn es gehe um das Schaffen und Gestalten des intimsten Bereichs, nämlich von Haus und Wohnung.

An zwei Tagen dreht sich alles ums Bauen, Kaufen und Finanzieren, um Sicherheit, Modernisieren und Verschönern, aber auch um Energieeinsparung und mehr Komfort. Die verschiedenen Aussteller bieten Tipps und Informationen, die für junge Familien, Singles und ältere Menschen gleichermaßen nützlich sind.

Ob es sich um den „Häuslebauer“ handelt, der alles in Eigenregie erledigen will, um denjenigen, der sein neues Zuhause schlüsselfertig beziehen möchte, ohne sich um irgendetwas kümmern zu müssen oder um den potenziellen Käufer, der Immobilen in der Region sucht: Neben ausführlichen Beratungen an den einzelnen Ständen werden den Besuchern von Experten auch Fachvorträge zu interessanten Themen angeboten.

Dabei geht es ums Kosten- und Energiesparen durch Photovoltaik, die Risiken bei der Baufinanzierung, aber auch um Gebäudeabdichtung, barrierefreies Wohnen oder die Erweiterung von Gebäuden in Holzbauweise. Neben kommerziellen Ausstellern wird auch die Verbraucherzentrale vor Ort sein und Interessenten objektive Beratung sowie Lösungen anbieten, die den individuellen Möglichkeiten entsprechen und das Haushaltsbudget entlasten. Dabei werden unter anderem der Einsatz erneuerbarer Energien mittels Solarthermie, energiesparende Wärmepumpen, intelligente Speichersysteme, energiesparende Heiztechnik, Dach- und Fassadengestaltung sowie neue Fenster und Türen vorgestellt.

Zudem gibt es Ideen und Angebote für die kreative und dekorative Seite des Bauens wie etwa zur Farb- und Raumgestaltung oder der Ausstattung des Badezimmers als private Wellnessoase, die über die reine Funktionalität hinausgeht.

Die Messe „Zukunft Haus“ findet am Samstag, 4. November, von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag, 5. November, von 11 bis 17 Uhr in der Rhein-Sieg-Halle, Bachstraße 1 in Siegburg, statt. Der Eintritt ist frei.