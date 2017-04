Mint-Netzwerk im Rhein-Sieg-Kreis

Rhein-Sieg-Kreis. Mit der Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung im Kreishaus starteten der Rhein-Sieg-Kreis und 17 Kooperationspartner das „ZDI-Netzwerk Mint“ im Rahmen der Landesinitiative „Zukunft durch Innovation“ (ZDI).

Von Paul Kieras, 08.04.2017

Landrat Sebastian Schuster nannte das Netzwerk einen „weiteren Meilenstein, um den Rhein-Sieg-Kreis weiterzuentwickeln und zukunftsfest auszubauen“. Ziel der Kooperation ist es, Kinder und Jugendliche frühzeitig für Mint (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) zu begeistern und sie für Berufe mit Mint-Bezug zu gewinnen. Denn dort wird Nachwuchs dringend benötig. In akademischen Berufen ebenso wie im Handwerk.

Ralph Angermund vom Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung NRW (MIWF), der in Vertretung für Ministerin Svenja Schulze gekommen war und Landrat Sebastian Schuster die offizielle ZDI-Urkunde überreichte, erklärte, dass es in NRW bereits 45 solcher Zentren gebe, die im Jahr rund 300 000 Kinder und Jugendliche erreichten. Im Zuge der Digitalisierung, die in nahezu allen Branchen Einzug hält, wird ein aufgeschlossener und interessierter Umgang mit Informatik und Technik weiter an Bedeutung gewinnen. Es gilt nach Überzeugung aller Gründungsmitglieder des Netzwerks, die Neugier und Entdeckerfreude der Kinder zu erhalten und durch Erfahrungen in ihrem Lebensalltag zu unterstützen. In der Erklärung heißt es dazu: „Der Ausbau des Netzwerkes verfolgt die Zielsetzung, bei jungen Menschen Interesse und Begeisterung für Mint-Themen zu wecken und zu fördern, welche sich im Hinblick auf eine erfolgreiche berufliche Orientierung auswirken sollen und damit der Nachwuchssicherung in Mint-Berufen Rechnung tragen.“

Die geplanten Strategien sollen eine Breiten- ebenso wie eine Spitzenförderung von Kindern und Jugendlichen berücksichtigen. Um nachhaltige Effekte zu erzielen, werden unterschiedliche Angebote entlang der Bildungskette initiiert; vom Kindergartenalter an bis hin zu Ausbildung und Studium. Der Kreis unterstützt Projekte von Schulen mit regionalen Mint-Partnern, wie Hochschulen und Wirtschaftsunternehmen. Die Initiative kann dabei auf die Erfahrung der Stadt Rheinbach zählen, die bereits seit 2008 ein kommunales ZDI-Zentrum aufbaut. Die erfolgreiche Arbeit soll nun kreisweit ausgedehnt werden. Dabei hofft man auf weitere Kooperationspartner.

Zur Förderung von Projekten stehen dem Netzwerk des Kreises 2017 insgesamt 50.000 Euro aus Mitteln des MIWF und der Arbeitsagentur zur Verfügung. Zusätzlich 20 000 Euro zur anteiligen Förderung einer Stelle zur Koordination, die das Regionale Bildungsbüro des Kreises übernimmt. Weitere Fördermittel sind beantragt und in Aussicht gestellt.