Amtseinführung in der Servatius-Kirche

Siegburg. Karl-Heinz Wahlen ist als leitender Pfarrer in Sankt Servatius feierlich eingeführt worden. Der 56-Jährige Bonner übernimmt die Pfarrstelle von Pastor Thomas Jablonka, der 2018 wegen der Doppelbelastung als Kreisdechant und leitender Pfarrer auf seine Ämter verzichtet hatte.

Von Paul Kieras, 03.03.2019

Eigentlich habe er zur Bundeswehr gewollt, erzählte Karl-Heinz Wahlen. Kurz vor dem Abitur sei aber in ihm der Wunsch gereift, Theologie zu studieren und Priester zu werden. Am Freitagabend wurde der 56-Jährige mit einem feierlichen Begrüßungsgottesdienst als neuer leitender Pfarrer der Sankt-Servatius-Gemeinde eingeführt. Bereits Freitagmorgen erhielt er vom Generalvikar seine offizielle Ernennungsurkunde.

Wahlen übernimmt die Pfarrstelle von Pastor Thomas Jablonka, der 2018 wegen der Doppelbelastung als Kreisdechant und leitender Pfarrer auf seine Ämter verzichtet hatte. Als neuer Kreisdechant wurde bereits im November der Hennefer Pfarrer Hans-Josef Lahr eingeführt. Dieser und Diakon Marc Kerling zelebrierten den Gottesdienst am Abend.

„Meine Oma sagte schon immer: Der wird mal Pastor“, erinnert sich Wahlen. Tatsächlich sei er im streng katholischen Umfeld aufgewachsen, berichtet der Geistliche. Geboren in Bonn, lebte er in Friesdorf in der Gemeinde Sankt Servatius. „Ich wechsele also von Sankt Servatius nach Sankt Servatius“, so Wahlen. Er besuchte den katholischen Kindergarten und die katholische Grundschule, war Messdiener und spielte beim katholischen Sportverband DJK Fußball.

„Die Gemeinde bedeutete Freiheit für mich“, sagt er und fügt lachend hinzu: „Mit meinen Eltern ging es im Urlaub nach Bayern, mit den Pfadfindern in die Welt hinaus.“ 1981 begann er ein Theologiestudium, lebte im Collegium Albertinum Bonn, wo Priesterkandidaten während ihres Studiums wohnen, und das von den Bonnern früher „Kaplönchensfabrik“ genannt wurde. 1983 machte er sein Vordiplom, ging für ein Jahr zum Auslandsstudium nach Fribourg in die Schweiz.

Station in Siegburg gemacht

1987 beendete er seine Ausbildung, schrieb seine Diplomarbeit über Kirchenrecht. Nach eigenen Worten hat Wahlen sich bezüglich seines Theologiestudiums immer vorgenommen: „Wenn ich merke, dass es nichts für mich ist, hör ich auf.“

Die folgenden zwei Jahre verbrachte er mit Exerzitien, mit einem Praktikum beim mobilen sozialen Hilfsdienst der Caritas und bei der Bundeswehr. 1989 trat er ins Priesterseminar ein, 1990 empfing er die Diakonweihe in Euskirchen, 1991 die Priesterweihe im Kölner Dom von Joachim Kardinal Meisner. Vom 1. Advent 1998 bis Januar 2018 war er für 20 Jahre Pfarrer an St. Bartholomäus, Porz-Urbach, und St. Mariä Himmelfahrt, Porz-Grengel. Vor einem halben Jahr erfuhr er vom Erzbistum, ihn als leitenden Pfarrer nach Siegburg schicken zu wollen.

Ganz fremd ist Wahlen die Kreisstadt nicht: „Seit 20 Jahren führt eine Fußwallfahrt von Porz nach Walldürn im Odenwald, und wir haben immer in Siegburg Station gemacht“, sagt der Seelsorger, der nach eigenen Worten daher auch immer mit den Amtskollegen von Sankt Servatius ins Gespräch kam.

Kein Glauben um des Glaubens Willen

In den vergangenen vier Wochen hat er in Oberursel im Taunus in der Pfarrei St. Ursula mitgearbeitet, „um neue Projekte in der Pastoral miterleben zu können“. Denn es sei wichtig, neue Wege zu beschreiten, nicht stur das Alte zu bewahren, es aber dennoch nicht ganz abzuschaffen. Es gehe darum, „Dinge zu tun, die den Menschen nützen“, ist Wahlen überzeugt. Aus dem Glauben heraus, Gott „in den Anderen zu suchen und zu finden.“ Glauben um des Glaubens Willen hält er für eine Sackgasse.

Ebenso wichtig ist dem neuen Pfarrer, möglichst viele Menschen in Entscheidungen einzubeziehen, statt sie nur abstimmen zu lassen. Er sieht sich „hoch motiviert“ für die kommenden Aufgaben und möchte mit vielen ins Gespräch kommen. Wenn der bekennende Fan und das Mitglied des 1. FC Köln einen Ausgleich zu seinem Amt sucht, dann raucht Wahlen gerne eine gute Zigarre, hört barocke Opern oder widmet sich neben allgemeiner und katholischer Literatur seiner Comic-Sammlung, die unter anderem Geschichten von Hägar und Lucky Luke umfasst.