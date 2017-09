Bundestagswahl: Wahlkreis 97

Rhein-Sieg-Kreis. Der Wahlkreis 97 erstreckt sich vom Rhein bis ins Bergische und an die obere Sieg. Er hat zwei Gesichter: Hier die Zuzugsregion, dort die schwindende Infrastruktur auf dem Land. Wir stellen die bestimmenden Themen des Wahlkreises vor.

Hier die Stadt, dort das Land. Hier der boomende Ballungsraum mit Industrie, Handel, Tagungszentren und Verkehrsknotenpunkten, dort die weite Landschaft mit Hunderten Weilern und schwindender Infrastruktur. Der Bundestagswahlkreis 97 hat zwei Gesichter. Er umfasst die Kommunen Siegburg, Troisdorf, Niederkassel, Hennef, Neunkirchen-Seelscheid, Much, Ruppichteroth, Eitorf und Windeck. Dort haben am 24. September gut 237 000 Menschen die Wahl.

Auf dem Wahlzettel stehen gleich drei Bundestagsabgeordnete. Für die CDU geht wieder die Siegburgerin Lisa Winkelmeier-Becker ins Rennen, die den Wahlkreis seit 2005 dreimal direkt gewonnen hat. Sebastian Hartmann (SPD) und Alexander Neu (Linke) gelang 2013 der Einzug über die Liste in den Bundestag. Beide bewerben sich erneut.

So stark der Kontrast im Wahlkreis zwischen Stadt und Land auch ist: Es gibt auch verbindende Themen. Etwa die Mobilität. Quer durch den Wahlkreis führt die Bahnstrecke Troisdorf-Siegen. Und die hat in der Wahlperiode für Kontroversen gesorgt. Der Bund hat 2016 einen neuen Bundesverkehrswegeplan aufgelegt. Darin ist definiert, welche Infrastrukturprojekte bis 2030 finanziert werden sollen. In der Kategorie „Vordringlicher Bedarf“ findet sich nun auch der Ausbau der Siegtalstrecke, die kriegsbedingt immer noch eingleisige Abschnitte hat.

Streit um den Ausbau der Siegtalstrecke

Vor der Wahl 2013 war es allgemein unstrittig, dass dieser Ausbau kommen muss. Doch nach Bekanntwerden der Korridor-Mittelrhein-Studie 2015 haben sich insbesondere CDU und Grüne dagegen ausgesprochen. Es steht die Befürchtung im Raum, dass durch den Ausbau mehr Güterverkehr durchs Siegtal rollt und die Anwohner mit mehr Bahnlärm leben müssen – zusätzlich zum Fluglärm. Örtliche CDU-Politiker haben Unterschriften gesammelt und in Berlin übergeben.

Wahlkreis Foto: cdu Lisa Winkelmeier-Becker (CDU) Die Siegburgerin hat 13 Jahre lang als Richterin in Bonn, Königswinter und Siegburg gearbeitet. Am 15. September 1962 geboren wuchs sie als vierte von fünf Schwestern in Siegburg auf. Sie ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und ein Enkelkind. 1981 trat sie in die CDU ein, für die sie seit 2005 im Bundestag sitzt. Winkelmeier-Becker ist seit 2010 Vorsitzende der Kreis-CDU. Ihre Themen: Als Fraktionssprecherin für Recht und Verbraucherschutz hat sie sich in Berlin schwerpunktmäßig für Opferschutz und die Handlungsfähigkeit des Staates eingesetzt. In der Rechtspolitik sieht sie noch viele Fragen, die sich etwa aus der Digitalisierung ergeben, offen. Wichtig sind ihr die Einhaltung des Bonn/Berlin-Gesetzes, der Kampf gegen den nächtlichen Fluglärm und die angemessene Beteiligung der Region an Investitionen und Fördermitteln des Bundes.

Foto: Nicolas Ottersbach Ralph Lorenz (FDP) Ralph Lorenz ist 47 Jahre alt und lebt in Windeck. Als gelernter Holzkaufmann war er mehr als 20 Jahre lang selbstständig. Seit 15 Jahren gehört er der FDP an, für die er von 2009 bis 2014 im Eitorfer Rat gesessen hat. Er verweist zudem auf sein Engagement in Bürgerinitiativen, unter anderem bei „Kulturbiotop Siegtal“. Diese widmet sich beispielsweise der Bekämpfung der Herkulesstaude. Seine Themen: Die Themen Umwelt und Natur dürften nicht Grünen und Öko-Verbänden überlassen bleiben, sagt Lorenz. Er will sich dafür einsetzen, dass Natur „erlebbar“ bleibt, schließlich sei sie wichtig für Erholungssuchende und in ländlichen Gegenden auch von wirtschaftlicher Bedeutung. Dies müsse kein Widerspruch zum Naturschutz sein. Restriktionen steht er kritisch gegenüber, gerade wenn es um die Bewirtschaftung von Flächen geht.

Foto: Holger Arndt Sebastian Hartmann (SPD) Der Bornheimer Sebastian Hartmann ist 2013 über die Landesliste seiner Partei erstmals in den Bundestag eingezogen. Seit 1999 sitzt der 40-Jährige im Kreistag, zudem ist er SPD-Kreisvorsitzender und seit 2014 Vize-Landrat im Rhein-Sieg-Kreis. Hartmann ist verheiratet und wandert in seiner Freizeit gerne. Zudem ist er Fan des FC Schalke 04. Seine Themen: Hartmanns Spezialgebiete sind die Verkehrsinfrastruktur, die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs, die Digitale Infrastruktur sowie die Themen Einwanderung und Migration. Besonders am Herzen liegt ihm auch ein effektiver Flug- und Schienenlärmschutz. Zudem müsse der Kreis Heimat für alle bleiben. Zieht er erneut in den Bundestag ein, möchte er sich für eine freie Bildung von der Kita bis zur Uni und dem Meister, bezahlbares Wohnen und beste Mobilität einsetzen.

Foto: Dennis Sennekamp Alexander Neu (Die Linke) Alexander Neu ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er lebt mit seiner Familie zwar in Köln, ist aber ein Kind des Rhein-Sieg-Kreises. Der 48-Jährige wurde in Eitorf geboren. Er besuchte die Hauptschule in Much und machte in Siegburg das Abitur. Später studierte er Politikwissenschaft und promovierte. Seine Themen: Alexander Neus Schwerpunkt liegt in der Außen- und Sicherheitspolitik. Daran will er auch weiterarbeiten, wenn er wieder in den Bundestag kommt. Sehr kritisch steht er Auslandeinsätzen der Bundeswehr und dem Zwei-Prozent-Ziel der Nato-Staaten gegenüber: Diese sollen zwei Prozent des Bruttoinlandproduktes in die Verteidigung investieren. Neu sieht darin eine „Aufrüstungs- und Geldverschwendungsspirale“. Dies werde er problematisieren, „auch vor dem Hintergrund maroder Schulen und Infrastruktur“.

Foto: Grüne Lisa Anschütz (Bündnis90/Die Grünen) Die Windeckerin arbeitet als Angestellte in einem Jugendprojekt. Im Nebenerwerb bewirtschaftet die vierfache Mutter mit ihrem Mann einen Bauernhof. Dort hält sie vom Aussterben bedrohte Rinder-, Schaf- und Hühnerrassen. Anschütz sitzt seit mehr als 20 Jahren im Windecker Rat, ist als Sachkundige Bürgerin für die Kreistagsfraktion tätig und Kreisvorsitzende der Grünen. Ihre Themen: Eine nachhaltige Landwirtschaft liegt Lisa Anschütz besonders am Herzen. Dafür möchte sie im Falle eines Einzugs im Bundestag werben. Ihre weiteren Themen sind unter anderem: den Klimaschutz voranbringen, der E-Mobilität zum Durchbruch verhelfen, Europa zusammenführen, Familien stärken, soziale Sicherheit schaffen, Fluchtursachen bekämpfen und der Integration von Flüchtlingen zum Erfolg verhelfen.

Die Proteste konnten aber das Vorhaben des Bundes nicht stoppen. Die SPD, allen voran Hartmann, der im Verkehrsausschuss des Bundestags sitzt, relativiert hingegen die Bedeutung des Siegtals für den Güterverkehr. Sie wirbt dafür, die Chancen des Ausbaus zu sehen – auch für den Lärmschutz und für die Weiterentwicklung des Personenverkehrs.

Die Infrastruktur war in den vergangenen vier Jahren eines der prägenden Themen im Wahlkreis. Die Uckerather Ortsumgehung (B 8) hat es ebenfalls in die obersten Kategorie des Bundesverkehrswegeplans geschafft. Bis zur Realisierung werden aber noch Jahre ins Land gehen. Und: Wer hätte vor der Wahl 2013 daran gedacht, dass auch die Rheinquerung bei Niederkassel im neuen Bundesverkehrswegeplan vorne mit dabei ist? Galt das Bauprojekt doch über Jahrzehnte als Phantom.

Politik und Wirtschaft machten Druck

Doch in den vergangenen Jahren hat die Politik – quer durch alle Parteien und Ebenen – zusammen mit der Wirtschaft Druck gemacht – mit Erfolg. Die Brücke soll die Autobahnen A 59 und A 555 verbinden und zudem eine Gleistrasse erhalten. In der Nachbarschaft, in Lülsdorf, planen Evonik und die Duisburger Hafen AG Großes. Ein trimodales Containerterminal soll entstehen, erreichbar per Schiff, über Schiene und Straße. Für Niederkassel ein Jahrhundertprojekt, das Entwicklungschancen eröffnet.

Und plötzlich wird ernsthaft über den Bau einer Stadtbahn zwischen Bonn, Niederkassel und Köln diskutiert. In manchen Orten am östlichen Rand des Kreises wäre man hingegen froh, wenn es einen Laden, eine Busverbindung oder einen Treffpunkt gäbe. Verödung droht, die Infrastruktur bröckelt. Die öffentlichen Kassen – leer. Im Eitorfer Krankenhaus wurde die Geburtshilfestation geschlossen, in Windeck sind die Immobilienpreise im Keller. Tief im Osten des Kreises stehen die Zeichen langfristig nicht auf Zuzug, sondern eher auf Abwanderung.

Kreis setzt auf Millionen-Förderung

Was tun? Initiativen wie „Mitten im Leben“, hervorgegangen aus dem Verein Kivi, versuchen das Leben auf dem Land so attraktiv zu gestalten, dass die Bewohner in ihrer gewohnten Umgebung alt werden können.

Doch ohne Fördermittel geht es nicht. Der Kreis setzt mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis und dem Oberbergischen Kreis auf die Regionale 2025, ein Förderprogramm mit Mitteln in dreistelliger Millionenhöhe. Dadurch sollen die ländlichen Gebiete als Wohn- und Gewerbestandort aufgewertet werden – auch vor dem Hintergrund, dass Köln und Bonn kaum noch Kapazitäten haben.

Unumstritten ist, dass auf dem Land das schnelle Internet ausgebaut werden muss. Da kommt wieder der Bund ins Spiel. Er fördert den DSL-Ausbau dort, wo Telekommunikationsfirmen aus wirtschaftlichen Gründen bislang passen. 20 Millionen Euro stellt die öffentliche Hand für den Kreis zur Verfügung. Der Bund steuert die Hälfte bei. Das Land trägt 40 Prozent, den Rest der Kreis. Ziel: Bis Ende 2018 sollen 95 Prozent des Kreises mit einer Übertragungsrate von mindestens 50 MBit pro Sekunde ausgestattet sein.