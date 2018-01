Karneval in Siegburg

Wieder in Schuss: Raphaele Krengel hat sich erfolgreich auf die Suche nach Sponsoren gemacht. Jetzt fährt der Musketierbus wieder.

Siegburg. Siegburger spenden für die Reparatur des Oldtimers aus dem Jahr 1962, der das Siegburger Prinzenpaar zu den Veedelszügen chauffiert. Die Beschaffung der Ersatzteile war jedoch kein leichtes Unterfangen.

Von Marie-Theres Demmer, 26.01.2018

Zahlreiche bunte Luftballonaufkleber zieren den mit rot-weißem Fachwerk bemalten Bus der Siegburger Musketiere 1982. Jeder Ballon ist mit den Namen der Spender beschriftet, mit deren Hilfe der 55 Jahre alte Bus wieder ins Rollen gebracht werden konnte. Denn an Weiberfastnacht der letzten Session passierte es: Der alte MAN 640 HO1 blieb zwischen zwei Auftritten auf der Autobahn liegen. Die Kühlung war hinüber. Auch der Tank musste dringend erneuert werden. Dank des Karnevalsvereins „Die Siegburger Clowns“ fiel Karneval für die Musketiere jedoch nicht ins Wasser: Kurzerhand verliehen die Clowns ihren Bus, damit die Karnevalisten den Prinzen, wie jedes Jahr, zu den Veedelszügen begleiten konnten.

Doch nach der Session stand fest: Der Bus muss repariert werden. „Wir lieben unseren Bus. Er ist in der ganzen Stadt bekannt. Sein freundliches Gesicht würden viele Siegburger auf den Veedelszügen vermissen“, sagt Raphaele Krengel, die gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Gerd Buchholz die Busrettung organisiert hat. Dank sofortiger Spenden konnte die Kühlung schon im Juli ausgetauscht werden, und nach einigen bangen Minuten sprang der Oldtimerbus an. „Wir waren sehr erleichtert, dass der Motor durch die defekte Kühlung keinen Schaden genommen hat“, so Krengel.

Die Beschaffung der Ersatzteile war jedoch kein leichtes Unterfangen, denn der Oldtimer stammt aus dem Jahre 1962. Nach Recherchen im Internet konnten aber alle Teile besorgt werden. Gummidichtungen und Schläuche wurden extra angepasst. Nach einer erneuten Spendenaktion auf dem Siegburger Stadtfest erhielt der Bus zudem im Herbst einen neuen Tank.

Als nächstes soll der Unterboden erneuert werden. Hierfür ist der Karnevalsclub auf erneute Spenden der Siegburger angewiesen. Auch die kunstvoll verzierten Aufbauten, auf denen der Künstler Rembert Pallaske Persönlichkeiten des Siegburger Karnevals verewigt hat, und die Malereien im Innenraum möchte der Verein diesen Sommer in Eigenregie restaurieren. „Wir haben bereits alte Fotos rausgesucht, um die Malereien möglichst originalgetreu wiederherzustellen“, so Krengel.

Seit rund dreißig Jahren chauffieren die Siegburger Musketiere den Karnevalsprinzen mit ihrem Bus zu allen Siegburger Veedelszügen. Dieses Jahr fahren die Karnevalisten zudem mit dem reparierten Bus selbst im Siegburger Rosenmontagszug mit. „Wir wollen allen zeigen, dass unser Bus wieder fahrtüchtig ist, und uns damit bei den Spendern bedanken“, sagt Krengel.

Wer im Rosenmontagszug mitfahren möchte, hat dieses Jahr dazu Gelegenheit: Im Bus sind noch einige Plätze frei. Interessierte können sich bei Raphaele Krengel unter 0 22 41/5 57 32 melden. Weitere Informationen zu den Siegburger Musketieren gibt es zudem auf der Facebookseite des Vereins.