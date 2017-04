Fest für Kinder in Siegburg

Siegburg. Auszubildende im Bereich Tourismus und Freizeit veranstalten zum ersten Mal „Märchenhaftes Siegburg“ für Familien mit Kindern.

Von Sofia Grillo, 05.04.2017

Schneewittchen, Cinderella und Rotkäppchen sind altbekannte Märchenfiguren, die noch heute Kinderherzen höher schlagen lassen. Am 22. April kommen die Märchenfiguren auf den Siegburger Marktplatz. Zum ersten Mal gibt es im Zentrum Siegburgs die Veranstaltung „Märchenhaftes Siegburg“. Dabei verwandelt sich der Markt in ein Märchendorf mit zahlreichen Angeboten für Kinder.

Die Organisatorinnen des Siegburger Märchentages stellten ihr Konzept am Dienstag vor. Das Projektteam besteht aus vier jungen Frauen im Alter von 20 bis 28 Jahren. Sie sind Klassenkameradinnen im Kölner Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg und veranstalten den Märchentag im Rahmen ihrer Abschlussprüfung für ihre Ausbildung zur Tourismuskauffrau. Der Fachbereich Tourismusförderung der Stadtbetriebe Siegburg wurde zum Auftraggeber der vier Auszubildenden. „Märchen geraten in unserer heutigen Zeit oft in Vergessenheit“, erklärte Lena Lienenkämper, Auszubildende bei KölnTourismus.

Mit der Veranstaltung solle dieses Kulturgut wieder präsent werden. „Die Idee für das Märchenfest ist uns in Anlehnung an den in Siegburg geborenen Komponisten Engelbert Humperdinck gekommen“, so Lienenkämper. Humperdinck schrieb in den 1890er Jahren die Märchenoper „Hänsel und Gretel“ und wurde damit berühmt. Die Verbindung zu dem Komponisten wird durch eine Kooperation mit der Asklepios Kinderklinik Sankt Augustin herausgestellt: Kinder aus der Klinik malen Bilder zum Märchen „Hänsel und Gretel“. Die Bilder werden am Märchentag auf dem Marktplatz ausgestellt.

Der Platz wird mit kleinen Zelten bestückt, die alle ein anderes Kinderprogramm aufbieten: Märchenerzähler, Zauber- und Ballonshows, Kinderschminke und ein Mal- und Bastelstand werden die kleinen Besucher in eine Märchenwelt mitnehmen. Für Eltern und ältere Kinder gibt es im Hexenkeller des Siegburger Stadtmuseums eine Lesestunde zum Thema „Siegburger Sagen und Märchen“. Das „Märchenhafte Siegburg“ wird mit dem Theaterstück für Kinder „Die Prinzessin und das Küchenmädchen“ abgeschlossen.

Die Auszubildende von KölnTourismus, Eva Urhahn, resümiert die Arbeit im Projektteam: „Es war interessant zu sehen, welche Details man beim Planen von Veranstaltungen beachten muss.“

„Märchenhaftes Siegburg“ findet am Samstag, 22. April, von zehn Uhr bis 17 Uhr statt. Nur für das Theaterstück muss man Eintritt zahlen: Kinder zahlen drei Euro, Erwachsene fünf Euro. Karten gibt es an der Museumskasse, Markt 46, und in der Tourist Information, Europaplatz 3.