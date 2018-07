Autofreie Strecke bis 18 Uhr

RHEIN-SIEG-KREIS. Heute bleibt das Siegtal wieder Autofrei: Am Morgen ist der Startschuss für "Siegtal pur" gefallen. Zwischen Siegburg und Netphen (Kreis Siegen-Wittgenstein) lässt sich das Siegtal noch bis 18 Uhr ganz ohne Autos genießen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.06.2018

Die Siegtalstraße, die sich durch die hügelreiche Flusslandschaft schlängelt, gehört zwischen 9 und 18 Uhr Spaziergängern, Wanderern, Joggern, Skatern und Radlern. Viele von ihnen haben sich schon auf die Piste begeben. Wie immer gibt es auch rechts und links des Weges einiges zu sehen. Zum Rahmenprogramm gehören das Märchenfest auf dem Siegburger Markt und das Street-Food-Festival in Hennef und Eitorf. Beginn ist jeweils um 11 Uhr. In Herchen steht ein „Fahrradfest mit Musik und gutem Essen“ auf dem Plan.

Und so geht es mit einer Mischung aus gastronomischen Angeboten und Unterhaltung immer weiter die Sieg hinauf nach Netphen nahe der Quelle. Auf dem dortigen Markt ist das Ziel. Oder der Start, je nach Belieben. Anfang und Ende einer jeden Tour lassen sich individuell festlegen, am besten nach Bahnhaltepunkten. Das Siegtal ist durch die Bahn (Linien RE 9, S 12, S 19) gut erschlossen, zudem pendeln am Sonntag Sonderzüge auf der Strecke Troisdorf-Siegen.

Mehr zu Strecke, Fahrplänen und Programm gibt es hier.