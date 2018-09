Verleihung im Rhein-Sieg-Kreis

SIEGBURG. Alexander Neihs vom Judo Club Hennef, der Siegburger Ruderverein und der Meckenheimer Sportverein dürfen sich über jeweils 5000 Euro freuen.

Von Paul Kieras, 21.09.2018

Alexander Neihs vom Judo Club Hennef, der Siegburger Ruderverein und der Meckenheimer Sportverein sind die Gewinner des Rhein-Sieg-Sportförderpreises 2018, den die Kreissparkassenstiftung für den Rhein-Sieg-Kreis zum 22. Mal ausgelobt hatte.

Allerdings mit Änderungen in den Vergabebedingungen. Ab diesem Jahr wird der Preis in drei statt vier Kategorien verliehen. Die Kategorien Einzelleistung im Spitzensport und Breitensport wurden zu einer Kategorie „Einzelleistung im Sport“ zusammengefasst.

Außerdem wird der Preis ab diesem Jahr alle zwei Jahre statt jährlich vergeben, das Preisgeld steigt gleichzeitig von 2500 auf 5000 Euro pro Kategorie. „Wir freuen uns, dass sich in diesem Jahr Sportler aus so unterschiedlichen Disziplinen wie Leichtathletik, Fußball oder Turnen über Tanzen und Rudern bis hin zu Exoten wie Kanu-Polo um den Rhein-Sieg Sportförderpreis beworben haben. Das breite Spektrum der Sportarten zeigt, wie lebendig und vielfältig die Sportlandschaft im Rhein-Sieg-Kreis ist“, sagte Wolfgang Schmitz, Stiftungsvorstand und Mitglied des Vorstandes der Kreissparkasse Köln.

Der hatte auch eine Überraschung parat. Denn die zwei von drei Nominierten, die nicht den begehrten Preis in einer der drei Kategorien bekamen, konnten sich jeweils über 500 Euro als Anerkennung für ihre Leistung freuen. Thomas Wagner, Jury-Mitglied, Vorsitzender des Stiftungsbeirates und Dezernent für den Rhein-Sieg-Kreis, erklärte, es sei schon ein Gewinn, überhaupt nominiert worden zu sein. „Wir haben uns nicht gegen, sondern für jemanden entschieden“, betonte Wagner. Die Auswahl sei für die Jury harte Arbeit gewesen. Über Judoka Alexander Neihs, Gewinner in der Kategorie „Einzelleistung im Sport“ hieß es in der Begründung: „Der 18-Jährige hat in diesem Jahr bei der Westdeutschen Einzelmeisterschaft U 21 den ersten Platz errungen. Mit einem weiteren Titel, dem Gewinn der Silbermedaille bei den Deutschen Meisterschaften in Frankfurt an der Oder, wurde der Einstieg bei den U 21 gekrönt.“

Ziel für das nächste Jahr sei die Teilnahme an der Europameisterschaft.

Für die „Leistung im Mannschaftssport“ wurde der Siegburger Ruderverein geehrt, der unter anderem 2017 Deutscher Meister im Senioren Vierer wurde und Gold beim Kölner Stadtachter holte. Drei Mitglieder der Siegburger Trainingsmannschaft erhielten einen Ruf in die deutsche Rudernationalmannschaft. Den Preis für „Soziales Engagement im Sportverein“ durften Vertreter des Meckenheimer Sportvereins in Empfang nehmen. „Bereits seit 27 Jahren organisiert der Verein alljährlich eine Benefiz-Tanzshow. Im Rahmen der Benefizveranstaltungen konnten seit Beginn Spenden in Höhe von rund 100.000 Euro für gemeinnützige Organisationen in der Region gesammelt werden“, so die Jury.