Rauhnacht auf dem Mittelaltermarkt

19.12.2016 Siegburg. Gespenstisch ging es am Samstag auf dem Siegburger Marktplatz zu: Unheilverkündende Gestalten bevölkerten die Innenstadt und erinnerten damit an die mittelalterlichen Rauhnächte.

Langgezogene Töne wie von Nebelhörnern schallten am Samstagabend durch die Siegburger Fußgängerzone, begleitet von dumpfen Trommelschlägen, schrillen Pfeifen und dem Klingeln von kleinen Glöckchen. Furchteinflößende Gestalten mit Masken, zum Teil in unterwürfiger gebückter Haltung, strichen ihre brennenden Fackeln schwingend und wüst schimpfend wie ein Rudel tollwütiger Hunde um die Passanten herum, die in der langen Einkaufsnacht die Innenstadt bevölkerten.

Die Atmosphäre wirkte gespenstisch, die Menschen links und rechts des Weges schauten misstrauisch, wichen zurück oder zückten das Handy, um ein paar Fotos von dem unwirklichen Geisterzug zu machen. Den meisten Spaß hatten wohl die Kinder, die sich in einer Mischung aus Faszination und wohligem Gruselgefühl mutig den schrägen Vögeln entgegen stellten, um dann ganz schnell wieder den Rückzug anzutreten und die Nähe der Eltern zu suchen. Mit großen Augen verfolgten sie den skurrilen Zug, der sich seinen Weg vom Markt zur Kaiserstraße durch die Brauhofpassage und wieder zurück zum Markt durch die Holzgasse bahnte.

Wie in jedem Jahr erinnerte der Maskenumzug an die mittelalterlichen „Rauhnächte“, die auf heidnische Bräuche zurückgehen. In diesen Nächten räucherte man die Wohnräume und Ställe aus, um Dämonen und böse Geister zu vertreiben. Sie begannen zum Thomasfest am 21. Dezember und endeten am 6. Januar. In einigen Teilen Deutschlands, beispielsweise in Bayern, wird dieses Brauchtum bis heute gepflegt.

Auf der Bühne am unteren Markt, wo der Zug endete, stellte sich „Bruder Ungemach“, ein furchtloser Mönch, der wilden Horde entgegen und beschwor sie, abzulassen von der Sünde, „um nicht der ewigen Verdammnis geweiht zu sein“ und im Höllenfeuer zu schmoren. Seinen Appell, Buße zu tun, gottesfürchtig zu sein und auf den rechten Pfad der Tugend zurückzukehren, quittierte das Pack mit hämischen Kommentaren und boshaftem Gelächter. Schließlich wich das elendige Häuflein zu Füßen des Gottesmanns aber zurück und verschwand in alle Himmelsrichtungen. Der Spuk war vorbei.

Dann folgte ein Feuerspektakel, das in jedem Jahr den Höhepunkt des mittelalterlichen Marktes bedeutet und dieses Mal besonders üppig ausfiel. Verschiedene erstklassige Jongleure und Feuerspucker zeigten atemberaubende Kunststücke im fliegenden Wechsel oder gemeinsam. „Frenetisches Handgeklapper und infernaler Jubel“, wie ihn Gaukler Lupus immer wieder einforderte, war die Belohnung der zahlreichen Schaulustigen für die Artisten. (Paul Kieras)