Siegburg. Ein Busfahrer in Siegburg ist während seiner Pause bestohlen worden. Zwei Jugendlich nutzten seine Abwesenheit, drückten die Bustür auf und stahlen die Wechselgeldkasse.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.11.2017

Die Polizei in Siegburg konnte am Dienstag zwei Jugendliche vorläufig festnehmen, die kurz zuvor die Wechselgeldkasse eines Busfahrers gestohlen hatten. Während der Busfahrer nach Angaben der Polizei an der Haltestelle Siegburg-Seligenthal eine Pause machte und zur Toilette ging, drückten die beiden 16 und 17 Jahre alten Siegburger die hintere Bustür einen Spalt breit auf und kletterten in den Bus.

Dort nahmen sie die Wechselgeldkasse mit und flüchteten. Der Busfahrer bemerkte den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Die traf die beiden Jugendlichen auf der Anfahrt zum Tatort an und nahm sie vorläufig fest. Beide zeigten sich laut Polizei in ihrer Vernehmung reumütig und gaben den Diebstahl zu. Die Kasse konnte dem Busfahrer zurückgegeben werden, gegen die beiden Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.