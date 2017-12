Schornsteinfeger und Glücksklee

SIEGBURG. Zwei Schornsteinfeger liefen mit Kartons voller Glücksklee beladen über den Omnibusbahnhof in Siegburg und verteilten das traditionelle Neujährchen an die vielen Busfahrer.

Von Breuer, 30.12.2017

Die Fahrgäste staunten an diesem Nachmittag nicht schlecht. Zwei Schornsteinfeger liefen mit Kartons voller Glücksklee beladen über den Omnibusbahnhof in Siegburg. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG), Marcus Kitz, und Volker Otto, dem neuen Geschäftsführer, wurde das traditionelle Neujährchen an die vielen Busfahrer verteilt. Dabei handelte es sich um einen kleinen Blumentopf mit Glücksklee und einem Miniaturschornsteinfeger. „Wir verschenken das Neujährchen traditionell am letzten Werktag des alten Jahres“, sagte Marcus Kitz. „Damit übermitteln wir den Wunsch, im kommenden Jahr alle Fahrgäste unfallfrei transportieren zu können.“

Busfahrer Ramon Zerlett nahm als Erster sein Neujährchen in Empfang. „Allseits eine unfallfreie Fahrt“, wünschte Marcus Kitz. Und auch der Besuch eines leibhaftigen Schornsteinfegers ist eine liebgewonnene Tradition. Denn der soll schließlich Glück bringen. Doch warum ist das so? Der Glaube geht auf die Zeit zurück, in der Kamine noch aus Holz bestanden. Wurden diese nicht regelmäßig von Ruß befreit, konnte es schnell zu Bränden kommen. So war der Schornsteinfeger stets ein gern gesehener Gast.

An diesem Tag übernahmen Thomas Glass und seine Auszubildende Virginia Schilke die Aufgabe des Glücksbringers. Für die 16-Jährige ist der Beruf des Schornsteinfegers ein absoluter Traumjob. „Er ist abwechslungsreich und es wird nie langweilig“, sagt sie.

Die beiden hatten noch ein weiteres Geschenk für die Busfahrer: Eine goldfarbene Münze mit einem Schornsteinfeger und der Widmung „Ich bringe Glück, Gesundheit und Erfolg“.