Hermann Josef Hack stellt in Siegburg aus

Die Brotpanzer von Hermann Josef Hack sind in der Kunsthalle an der Luisenstraße in Siegburg zu sehen.

SIEGBURG. Kleine Panzer, die vor einer Miniaturansicht des Brandenburger Tors stehen. Doch statt eines Kanonenrohrs haben sie filigrane Brote auf den Dächern montiert.

Von Bianca Breuer, 11.04.2017

„Der Aufmarsch der Brote ist so angeordnet wie ein militärischer Aufmarsch bei totalitären Staaten“, erklärt Hack sein Werk. „Das wollte ich persiflieren.“ Die Brotpanzer sind Teil seiner Ausstellung „Erdsicht – Skulpturen zum Status Quo“ in der Kunst- und Ausstellungshalle Siegburg, Junges Forum Kunst e.V.

Die Idee der Brotarmee ist schon etwas älter. „Ich habe die Brotarmee Anfang der 2000er Jahre gegründet“, so Hack weiter. „Brot ist ein Symbol fürs Teilen. Man muss es immer wieder neu machen, man kann es nicht lange aufheben. So ist es auch mit der Menschlichkeit.“ Bereits 2009 hatte er mit einer Kunstaktion in Köln für Aufsehen gesorgt, wo das Brot eine wichtige Rolle spielte. Hermann Josef Hack hatte sich mit einem „Sprengstoffgürtel“ aus Baguettebroten vor dem Kölner Dom fotografieren lassen. In der Ausstellung finden sich nicht nur große bemalte Zeltplanen und Skizzen, sondern auch kleine, aus Ton gefertigte Skulpturen. Hack selbst bezeichnet sie liebevoll als Nippes. Der Begriff hat für ihn nichts Abwertendes oder gar Negatives.

Und doch haben seine Werke nichts mit den kleinen Figürchen zu tun, die manche Leute in ihren Regalen oder Vitrinen ausstellen. Sie beschäftigen sich mit den aktuellen Problemen, die in der Welt herrschen. Er selbst sieht es als Aufgabe der Kunst, auf die Schwierigkeiten hinzudeuten und die Gesellschaft zu sensibilisieren, um so gemeinsam Lösungen finden zu können.

„Angesichts der zunehmenden globalen Herausforderungen wie Klimawandel, Migration, Bevölkerungszuwachs und Ressourcenverknappung gibt es zwei Möglichkeiten: Sich einmauern und auf Kosten anderer nur für sich sorgen oder als Weltbürger gemeinsam mit allen grenzübergreifend die Probleme angehen“, sagt Hack zu der Idee hinter seiner Arbeit.

„Meine Arbeiten sind nur kleine Beiträge. Sie wollen anregen, sich an einem globalen Brainstorming zu beteiligen.“ Daher hat er 1991 das Global Brainstorming Project gegründet. Das ist eine künstlerische Plattform, deren Zweck es ist, das allgemeine Bewusstsein für globale Probleme zu stärken.

Hermann Josef Hacks „Erdsicht“ ist bis Sonntag, 23. April, in der Kunst- und Ausstellungshalle, Luisenstraße 80 in Siegburg, zu sehen. Der Eintritt ist frei.