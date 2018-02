Mutwillig angezündet

Am Freitagabend mussten Polizei und Feuerwehr zur JVA Siegburg ausrücken.

Siegburg. Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr ist die Feuerwehr zu einem Einsatz in der JVA Siegburg ausgerückt. Nach Angabe der Feuerwehr haben in einer Zelle brennende Papierhandtücher den Alarm ausgelöst.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.02.2018

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Siegburg hat es am Freitagabend gebrannt. Gegen 19.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, Polizei und Feuerwehr rückten aus. Nach Angabe der Feuerwehr wurde in einer Zelle mutwillig Papierhandtücher angezündet. Als die Feuerwehr eintraf, um den Brand zu löschen, hatten Mitarbeiter der JVA bereits begonnen mit einem Pulverlöscher die Flammen zu löschen, sodass die Feuerwehr nur noch Nachlöschen musste.

Während des Brandes waren keine Personen in der Zelle, sodass niemand verletzt wurde. Mittels Hochleistungslüfter wird die Zelle im zweiten Obergeschoss mit Frischluft versorgt. Gegen 20.30 Uhr wurde der Einsatz beendet. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Siegburg, zwei Rettungswagen und ein Notarzt waren vor Ort.