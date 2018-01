Kurze Anfahrt

In einer Tiefgarage direkt neben der Feuerwache in Siegbug war ein Feuer ausgebrochen.

Siegburg. Einen solch kurzen Anfahrtsweg zu einem Einsatz hatte die Siegburger Feuerwehr wohl noch nie: Direkt neben der Feuerwehrwache ist am Sonntagmittag in einer Tiefgarage ein Feuer ausgebrochen.

Von Thomas Heinemann, 14.01.2018

Aus bislang ungeklärter Ursache war in der Tiefgarage einer Wohnanlage am Neuenhof gegen 12:35 Uhr das Feuer ausgebrochen. Anwohner hatten eine starke Rauchentwicklung vernommen und die unmittelbar benachbarte Feuerwehr alarmiert, die binnen weniger Sekunden vor Ort war.

Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung vor und fand in der verqualmten Tiefgarage eine brennende Mülltonne. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, anschließend wurde die Tiefgarage mit Hochleistungslüfter vom Rauch befreit.

Da es sich um einen modernen Neubau mit Brandschutztüren handelte, musste die angrenzende Wohnanlage nicht evakuiert werden. Laut Einsatzleiter und Stadtbrandinspektor Thomas Glatz ist die Brandursache noch unklar, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Die per Sirenenalarm alarmierte Feuerwehr war mit 15 Einsatzkräften vor Ort. Zahlreiche weitere Einsatzkräfte waren an denen Feuerwehrhäusern in Bereitstellung, mussten aber nicht ausrücken.