Sperrungen aufgehoben

Die Bombe am Siegufer in Siegburg.

Siegburg. Die 2,5 Zentner-Bombe an der Sieg ist entschärft worden. Nach dem Bombenfund war das Gebiet großräumig abgesperrt worden. Davon betroffen waren auch die A560 sowie einige Häuser in Siegburg und Sankt Augustin.

Von Thomas Heinemann, Sebastian Fink, 12.09.2018

Eine Weltkriegsbombe im Siegburger Stadtteil Zange ist am frühen Mittwochabend entschärft worden. Zwei Sprengstoffexperten des Kampfmittelräumdienstes hatten sich nach Angaben der Stadt Siegburg an die Entschärfung der Bombe gemacht. Knapp 20 Minuten später war das Fundstück entschärft.

Bei Renaturierungsarbeiten an der Sieg war zuvor eine 2,5-Zentner-Bombe gefunden worden. Aus Sicherheitsgründen musste das Gebiet rund um die Bombe in einem Radius von 500 Metern abgesperrt werden. Davon betroffen waren mehr als 300 Anwohner, die ihre Wohnhäuser verlassen mussten. Auch die A560 war zeitweise gesperrt. Die Flüchtlingsunterkunft an der Straße "Siegdamm" musste ebenfalls geräumt werden. Insgesamt wurden 36 Wohnhäuser in der Hohenzollernstraße, Siegdamm und einem Zipfel der Katharinenstraße geräumt. Für Anwohner wurden kurzzeitige Unterbringungsmöglichkeiten am städtischen Baubetriebshof an der Lindenstraße eingerichtet, 40 Anlieger wurden dort versorgt. Eine bettlägrige Siegburgerin am Siegdamm wurde laut Stadt mit einem Krankenwagen abtransportiert.

Bombenentschärfung in Siegburg Foto: Thomas Heinemann Aufgrund des Bombenfunds mussten einige Straßen gesperrt werden.

Foto: Thomas Heinemann Ein Hubschrauber kontrolliert die Siegauen aus der Luft

Foto: Thomas Heinemann Das Gebiet rund um den Fundort ist abgesperrt.

Foto: Bernd Joisten Der Fundort der Bombe

Foto: Bernd Joisten Hunderte Anwohner mussten ihre Häuser verlassen.

Die gefundene Bombe hatte zwei Zünder, die beide noch in der Bombe waren. Der Kampfmittelräumdienst untersucht die Bombe. Die Polizei bereitete Straßensperrungen vor. Die Evakuierungen wurden um kurz vor 17 Uhr abgeschlossen. Im Anschluss wurde mit der Entschärfung begonnen. Die Polizei kontrollierte auch mit Hilfe eines Hubschraubers aus der Luft, ob noch Personen auf den Wegen in der Siegaue waren.

#RheinSiegKreis Die Sperrungen werden eingerichtet. In #SanktAugustin wird die Einsteinstr. Zwischen Siegburger und Marie-Curie-Str gesperrt. In #Siegburg werden Sperrungen auf dem Siegdamm zwischen Linden und Michaelstr eingerichtet. Bitte Gebiet weiträumig meiden.#PolizeiNRW pic.twitter.com/SHcrnPL6jV — Polizei NRW SU (@polizei_nrw_su) September 12, 2018

Von den Sperrungen betroffen waren der Siegdamm und Teile der Hohenzollernstraße in Siegburg sowie die Einsteinstraße in Sankt Augustin. Auch die A560 zwischen Sankt Augustin-West und Sankt Augustin musste während der Entschärfung in beide Richtungen gesperrt werden. Mehrere hundert Anwohner wurden in Sicherheit gebracht.

Nicht betroffen von den Sperrungen war die Linie 66. Auch der Flughafen Köln/Bonn wurde informiert, da das Gebiet in der Kontrollzone des Flughafens lag.

Bürgertelefon eingerichtet

Die Stadt Siegburg hat zwei Bürgertelefonnummern für wichtige Fragen freigeschaltet: 02241/102295 und 02241/102301. Auch die Stadt Sankt Augustin hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Dieses ist unter 02241/243650 zu erreichen.

Am Nachmittag telefonierte die Stadt Sankt Augustin bereits die Unternehmen im Gewerbegebiet Einsteinstraße ab, um diese auf die Entschärfung und die drohenden Sperrungen vorzubereiten. Während der Entschärfung wurden die Einsteinstraße zwischen der Marie-Curie-Straße und der Siegburger Straße gesperrt und die dortigen Gebäude evakuiert.

