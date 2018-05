Frau mit 39 Beilhieben getötet

Bonn/Siegburg. Wegen des Mordes an seiner Frau steht seit diesem Donnerstag ein 37-jähriger Mann aus Siegburg vor Gericht. Er hatte seiner 28-jährigen Ehefrau mit einem Beil den Kopf eingeschlagen. Er gilt als schuldunfähig.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.05.2018

Ein wahres Blutbad aus Siegburg wird seit diesem Donnerstag vor dem Schwurgericht in Bonn verhandelt. Ein 37-Jähriger hatte gestanden, am 1. Oktober 2017 in der gemeinsamen Wohnung in Siegburg seiner 28-jährigen Frau mit einem Beil den Schädel zertrümmert zu haben. Insgesamt 39 Mal hatte er auf sie eingeschlagen. Zunächst kam er wegen Mordverdachts in U-Haft. Weil der Mann jedoch wegen Schizophrenie als schuldunfähig gilt, hat die Staatsanwaltschaft gegen ihn keine Anklage erhoben, sondern beim Schwurgericht einen Antrag auf Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gestellt.

Am ersten Verhandlungstag verlas der Verteidiger eine Erklärung des Angeklagten, in der dieser die Tat nicht bestreite, wie ein Gerichtssprecher sagte.

Gegen 5.30 Uhr soll es am Tattag morgens zu der Auseinandersetzung zwischen den frischgebackenen Eheleuten gekommen sein. Zu dem Streit kam es den Ermittlern zufolge, weil der 37-Jährige das Handy seiner Frau kontrollieren wollte – aus Angst vor Nebenbuhlern. Und als sie ihm das verweigerte, soll der Ehemann völlig die Kontrolle verloren und seine Frau attackiert haben.

Zunächst soll er massiv auf seine Frau eingeschlagen haben. Als er es anschließend mit der Angst zu tun bekommen haben soll, wegen Körperverletzung ins Gefängnis zu kommen, soll er beschlossen haben, seine Frau als Zeugin auszuschalten und zu töten.

Wie sich herausstellte, leidet der 37-Jährige bereits seit Jahren an Schizophrenie und war deswegen schon in stationärer Behandlung. Ein von der Justiz eingeschalteter psychiatrischer Sachverständiger kam zu dem vorläufigen Ergebnis, dass der 37-Jährige aufgrund dieser psychischen Erkrankung zur Tatzeit so erheblich in seiner Einsichts- und Steuerungsfähigkeit eingeschränkt war, dass er als schuldunfähig einzustufen ist. Deshalb wird er demnächst bis zum Prozess vom Gefängnis in eine geschlossene psychiatrische Klinik verlegt.

