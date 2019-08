Nach Gewittern in Siegburg

Siegburg. Das Gewitter am Dienstag hat in Siegburg eine große Narbe hinterlassen - an einem Baum auf dem Michaelsberg. Ansonsten kam die Region glimpflich davon.

Auf die Wärme am Wochenende sind am Montag und Dienstag Gewitter gefolgt. So auch in Siegburg. Nachdem es Montagabend vor allem den Ortsteil Kaldauen getroffen hatte, kam am Dienstag in der Innenstadt der Regen runter.

Einen Baum auf dem Michaelsberg hat das Gewitter besonders schwer erwischt. Ein Blitz streifte eine große Fichte und hinterließ eine Narbe entlang des Stamms.

Ansonsten kam Siegburg glimpflich davon. Die Feuerwehr richtete An der Steinbahn einen Bauzaun wieder auf und Am Kannenofen war ein Ast auf ein Auto gestürzt. In Troisdorf war ein Blitz in ein Haus eingeschlagen.