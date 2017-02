Körpverletzung in Siegburg

Siegburg. Zwei junge Männer tragen Prellungen und Abschürfungen davon. Erst am nächsten Morgen erstatteten sie Anzeige. Nach ihrer Aussage wurden sie in der Nähe einer Siegburger Disko zusammengeschlagen.

Von Anja Wollschlaeger, 21.02.2017

Am Montagabend meldeten sich ein 23-jähriger Siegburger und ein 25-jähriger Sankt Augustiner bei der Polizeiwache Siegburg und erstatteten Anzeige wegen Körperverletzung. Sie erzählten, wie sie am frühen Morgen des gleichen Tages zusammengeschlagen wurden.

Nach dem Besuch der Diskothek "Am Turm" hätten sie sich auf eine Treppe neben dem Haupteingang gesetzt und waren dann von einer Gruppe junger Männer angesprochen worden. Offenbar grundlos hätte die Gruppe plötzlich gemeinschaftlich auf sie eingeschlagen.

Selbst als sie am Boden gelegen hätten, seien sie von den fünf bis sechs Personen weiter geschlagen und getreten worden. Erst als ein Mann vom Sicherheitspersonal der Diskothek dazwischen gegangen sei, wären die Angreifer geflüchtet. Einen Notruf an die Polizei gab es nicht. Nachdem sich die Opfer etwas erholt hatten, begaben sie sich mit Prellungen und Abschürfungen in ärztliche Behandlung.