Polizei bittet um Hinweise

SIEGBURG. Bewaffnete Täter haben am Montagmorgen ein Schmuckgeschäft an der Kaiserstraße in Siegburg überfallen. Einer von ihnen schlug einer Mitarbeiterin ins Gesicht. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.01.2019

Vermummt und mit einer silberfarbenen Pistole bewaffnet haben zwei Unbekannte am Montagvormittag gegen 10.55 Uhr ein Schmuckgeschäft an der Siegburger Kaiserstraße, direkt gegenüber des Kaufhofs, betreten. Wie die Polizei mitteilt, bedrohten sie die beiden Verkäuferinnen in einem Nebenraum mit der Waffe und forderten Bargeld. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug einer der Vermummten eine Mitarbeiterin ins Gesicht.

Die Täter erzwangen schließlich die Öffnung des Tresors und entnahmen das Bargeld. Anschließend schlugen sie laut Polizeimitteilung noch eine gläserne Ausstellungsvitrine und entwendeten Schmuck. Mit ihrer Beute, die vermutlich von fünfstelligem Wert ist, verließen die Unbekannten das Geschäft und flüchteten in Richtung des Krankenhauses an der Ringstraße.

Die beiden Männer werden als etwa 25 Jahre alt mit unauffälliger Statur beschrieben. Der Täter mit der Waffe soll etwa 1,80 Meter groß sein. Er fiel durch starken Alkoholgeruch auf. Zur Tatzeit trugen die beiden Unbekannten Daunenjacken, deren Kapuzen sie aufgezogen hatten. Mit Schals hatten sie Mund und Nase bedeckt. Eine Jacke war dunkelblau, die andere lila mit dunklen Einsätzen an der Schulter.

Der Polizei sagten die Opfer, dass beide Männer Deutsch mit auffälligem osteuropäischem Akzent sprachen. Ihre Beute packten sie in dunkle Rucksäcke. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Die Beamten bitten daher um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere von Kunden, die während des Überfalls den Verkaufsraum betreten hatten und wieder gingen, weil sie nicht bedient wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241/5413121 entgegen.