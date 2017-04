Prozess am Siegburger Amtsgericht

SIEGBURG. Ein Jahr und zehn Monate Haft auf Bewährung lautete das Urteil eines Schöffengerichtes unter Vorsitz von Richter Hauke Rudat für einen 39-jährigen Familienvater aus Sankt Augustin.

Von Hans-Joachim Wimmeroth, 05.04.2017

. Zur Bewährung deshalb, weil sich das Gericht optimistisch zeigte, dass spezielle Therapien den Mann wieder in ein normales Leben führen. Der 39-Jährige hatte zwischen März 2015 und Juli 2015 in zwei Fällen kinderpornografisches Material weitergegeben und in einem weiteren Fall solches Material besessen. Ermittler hatten die Videos von zum Teil beträchtlicher Länge – bis zu 40 Minuten – unter verschiedenen IP-Adressen im Internet gefunden und waren so dem Mann auf die Spur gekommen.

Verteidiger Steffen Dietrich räumte namens seines Mandanten die Tatvorwürfe ein und verwies darauf, dass sein Mandant psychisch krank sei und wegen seiner sexuellen Neigungen, seiner Spielsucht und seiner Depressionen in psychotherapeutischer Behandlung sei. Immerhin habe der Angeklagte noch regelmäßigen Kontakt zu seinen beiden 14 und 16 Jahre alten Kindern, die auch vollständig über die Taten des Vaters informiert seien. Von der Mutter indes sei er getrennt. „Die Kinder sind alles, was ich noch habe“, so der Angeklagte.

Der war bereits im Jahr 2010 in Köln wegen gleicher Taten ins Visier der Justiz geraten, wofür er allerdings erst 2015 zu einem Jahr Haft zur Bewährung verurteilt wurde. Richter Hauke Rudat zum Angeklagten: „Sie wussten schon, dass man Sie am Wickel hat und machen trotzdem weiter. Und es geht nicht nur um irgendwelche Bilder, es geht um Filme bis zu 40 Minuten Länge.“

Die Staatsanwaltschaft plädierte schließlich für eine Gesamtstrafe von einem Jahr und sieben Monaten zur Bewährung. Das Schöffengericht verurteilte ihn zu einem Jahr und zehn Monaten zur Bewährung, wobei die Bewährungszeit fünf Jahre beträgt.

Das Geständnis und die Therapien sprächen für den Angeklagten, so Richter Rudat bei der Urteilsbegründung, andererseits habe der Angeklagte trotz des Kölner Verfahrens mit seinen Taten weitergemacht. „Man muss schon so krank sein wie der Angeklagte. Dass er selbst Kinder hat, zeigt den Grad der Krankheit. Aber man muss sich auch des Leides der Kinder klar sein, die für diese Filme missbraucht werden.“