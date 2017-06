Prozess vor dem Amtsgericht

Siegburg. Ein 38-Jähriger hat einen 25-Jährigen im Bus drangsaliert. Das Gericht in Siegburg verurteilt Arbeitssuchenden wegen räuberischer Erpressung zu zweieinhalb Jahren. Der Angeklagte zeigt sich geständig.

02.06.2017

Zwei Jahre Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt lautete das Urteil eines Schöffengerichtes unter Vorsitz von Richter Ulrich Wilbrand für den 38-jährigen Vitali R. wegen schwerer räuberischer Erpressung. Damit folgte das Gericht der Strafforderung des Staatsanwaltes.

Am 4. Oktober des vergangenen Jahres soll Vitali R. einen 25-jährigen Mann aus Siegburg-Kaldauen nach 17 Uhr in einem Bus der Linie 510 zur Herausgabe seines Handys genötigt haben. Weil dem 25-Jährigen die Situation zu bedrohlich wurde, stieg er an der Haltestelle Holzgasse aus. Darauf folgte der Angeklagte, der unter Alkoholeinfluss gestanden haben soll, dem Siegburger. Er soll ihn an der Schulter gepackt und mit einem Messer verletzt haben. Der Siegburger riss sich los und flüchtete. Er lief zum Bahnhof, setzte sich in ein Taxi und ließ sich nach Hause bringen. Dort angekommen, erschien auch seine Freundin.

Die sah kurz darauf zwei Männer an der Bushaltestelle unterhalb ihres Wohnzimmerfensters, rief den Freund, und der erkannte Vitali R. Der stieg mit seinem Kumpel in einen Bus Richtung Siegburg ein. Die Freundin informierte die Polizei, schilderte den Vorfall und man verabredete sich an der Kirche in Stallberg. Dort gab dann der 25-Jährige auf Drängen seiner Freundin das Geschehen zu Protokoll und erstattete Anzeige. Die beschuldigten Männer indes konnte die Polizei an dem Tag nicht mehr ermitteln.

So konnte die Trunkenheit des Angeklagten nur durch Zeugen und dessen eigene Aussage, er habe mit einem Freund kräftig dem Wodka zugesprochen, festgestellt werden. „Es ist aber nichts ermittelt“, stellten Staatsanwaltschaft und Gericht fest. Der Angeklagte zeigte sich aber geständig.