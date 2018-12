Bewährungsstrafe für 51-Jährigen

Siegburg. Ein 51-jähriger Troisdorfer wurde am Donnerstag am Amtsgericht Siegburg zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt. Er hatte eine 87-Jährige aus ihrem Auto gezerrt und ausgeraubt. Er stand unter starkem Alkoholeinfluss.

Von Nathalie Dreschke, 20.12.2018

Das Amtsgericht Siegburg hat einen 51-jährigen Mann aus Troisdorf zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung wegen Raubes und Körperverletzung verurteilt. Der gelernte Lastwagen-Fahrer war angeklagt, im August das Auto eines Ehepaares auf offener Straße gestoppt und die 87-jährige Beifahrerin aus dem Auto gezerrt zu haben. Während er die 87-Jährige am Hals festhielt, griff er nach einem Schlüsselmäppchen. Währenddessen stieg der Ehemann aus dem Auto aus und versuchte, seine Frau aus dem Griff des 51-Jährigen zu befreien. Als der Angeklagte das Schlüsselmäppchen zu fassen bekam, ließ er von der 87-Jährigen ab und lief weg. Das Ehepaar befand sich gerade auf dem Heimweg von einer Beerdigung.

Bereits ein paar Straßen weiter konnte der Troisdorfer gestoppt werden, eine spätere Blutprobenentnahme ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Angeklagte gab vor Gericht an, sich nicht genau an die Tat erinnern zu können, da der Alkoholkonsum zu hoch war. Der 51-Jährige leidet aufgrund seiner Alkoholsucht bereits unter epileptischen Anfällen und hat Schäden an der Leber. In den vergangenen zehn Jahren wurde der Troisdorfer bereits in sieben Fällen wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt. Nach der Urteilsverkündung legte der Richter dem Angeklagten ans Herz, eine Therapie zu machen und sein Leben wieder in den Griff zu bekommen, besonders mit Blick auf seine Gesundheit.