RHEIN-SIEG-KREIS. Die Verbraucherzentrale NRW warnt vor einer neuen Betrugsmasche, bei der Betrüger im Namen der Verbraucherzentrale anrufen.

Von Sofia Grillo, 05.04.2017

Die Verbraucherzentrale NRW warnt vor Betrügern, die im Namen der Verbraucherzentrale anrufen. Am Telefon melden sich Anrufer als Mitarbeiter einer Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW. Im Verlauf des Gesprächs horchen sie ihre Opfer aus, beziehen sich dann auf die geschilderten Beratungsfälle und setzen die Angerufenen mit dem Sachverhalt erneut unter Druck. In einem besonders dreisten Fall erbeuteten Gauner mit dieser Masche jetzt 4.800 Euro bei einem ehemaligen Ratsuchenden.

Die Verbraucherzentrale rät deswegen: Fremden oder dubios erscheinenden Anrufern sollten niemals persönliche Daten und keine Kontonummer preisgeben werden. Wichtig ist es keine Zusagen am Telefon zu machen sowie auch niemals einen geforderten Betrag an einen unbekannten Empfänger zu überweisen. Wer Hinweise für ein betrügerisches Verhalten oder eine bewusste Irreführung erkennt, sollte den Namen des Anrufers, die Adresse der Firma, Datum, Uhrzeit sowie den Grund des Anrufs und die angezeigte Rufnummer notieren und Strafanzeige bei der nächsten Polizeidienstelle erstatten.

Rechtlichen Rat und seriöse Hilfe gegen Abzockmaschen am Telefon gibt’s in den Beratungsstellen in Siegburg, Nogenter Platz 10, und in Troisdorf, Kölner Platz 2, der Verbraucherzentrale NRW.