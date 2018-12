Siegburg. Bereits zum achten Mal in Folge öffnen Deichhäuser Bürger zur Weihnachtszeit lebende Adventsfenster. Nachbarn, Freunde und Besucher sind eingeladen.

Von Paul Kieras, 20.12.2018

Bereits zum achten Mal in Folge präsentiert sich der Siegburger Ortsteil Deichhaus mit seiner Aktion „lebende Adventsfenster“, die von der Bürgergemeinschaft auch in diesem Jahr initiiert wurde. Organisiert hat die Aktion Marlies Meyer, Präsidentin der Fidelen Deichhäuserinnen. 22 Stadtteilbewohner haben Nachbarn, Freunde und Besucher – auch aus anderen Stadtteilen – eingeladen, sich bis zum Heiligabend jeden Tag vor einem anderen Haus zu treffen, um dort den Weihnachtsstress für eine Stunde hinter sich zu lassen, gemeinsam zu singen, eine Geschichte oder ein Gedicht zu hören und ins Gespräch zu kommen.

Zu den Gastgebern gehörten auch die Hans-Alfred- Keller-Schule, die Kita Deichhausküken, die freien christlichen Schulen sowie die Christusgemeinde Siegburg. „Man weiß nie, wie viele kommen, es können fünf, aber auch 25 sein“, sagte Petra Benderscheid-Schonlau, vor deren festlich illuminiertem Hauseingang die Besucher am 18. Adventsabend zusammenkamen. Es gab unter anderem Glühwein und neben Weihnachtsgebäck etwas Heißes zum Essen, was nicht an jedem Abend selbstverständlich ist. Chili con carne stand auf dem Speiseplan. Zunächst aber trug die Gastgeberin ein Gedicht mit dem Titel „Der Engel“ von Regina Meier zu Verl vor. „Weil ich Engel mag“, so die Hausherrin. Dann wurde gesungen. „Alle Jahre wieder“ und „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ stimmte die rund 15-köpfige Gesellschaft an.

Die Texte waren vorher von Benderscheid-Schonlau und ihrem Mann Frank Benderscheid verteilt worden, damit jeder mitsingen konnte. Ebenfalls schon Tradition ist, dass sich die Bürgergemeinschaft um einen Weihnachtsbaum kümmert. Acht Meter hoch ist das diesjährige Exemplar, das mit Hilfe der Feuerwehr im Kreisel Ecke Frankfurter Straße/Wilhelm-Ostwald-Straße aufgestellt und von den Kindern der Kita Deichhausküken geschmückt wurde.