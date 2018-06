Insolventes Berufskolleg

Rhein-Sieg-Kreis.

Mehrere Berufskollegs im Rhein-Sieg-Kreis haben Schüler des insolventen Europäischen Berufskollegs in Hennef aufgenommen. Wie berichtet, ist das Hennefer Kolleg seit Ende Mai geschlossen.

Mit einem Schlag sind einige Klassen im Georg-Kerschensteiner-Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises in Troisdorf deutlich gewachsen. „Wir haben jetzt 31 Schüler in einigen Klassen, sonst sind es immer so um die 20 oder 21“, sagt Schulleiter Günter Schmidt. Die Einrichtung ist eine von mehreren im Kreis, die Schüler des insolventen Europäischen Berufskollegs in Hennef aufgenommen haben. Wie berichtet, ist das Hennefer Kolleg seit Ende Mai geschlossen, nachdem der Geschäftsführer der Vesbe Trägergesellschaft gGmbH am 12. April den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt hatte.

Ein neuer Träger konnte trotz intensiver Bemühungen der Lehrerschaft und der Insolvenzverwaltung nicht gefunden werden. Die Schüler mussten daraufhin kurzfristig auf umliegende Einrichtungen verteilt werden. Im Kreis sind sie laut Kreisverwaltung in den Berufskollegs in Troisdorf, Hennef und Siegburg untergekommen. Die Bezirksregierung sei auf ihn zugekommen, berichtet Günter Schmidt vom Prozedere. Danach habe er sich mit seinem Stellvertreter hingesetzt und geschaut, was machbar sei. „Wir versuchen, alles bis zum Rande unserer Möglichkeiten zu tun“, so der Schulleiter. „Man hat ja eine soziale Verantwortung.“

Schüler aus vier Klassen aus den Bereichen Erziehung und Soziales nimmt die Schule auf. Aus drei Klassen hätten die Jugendlichen sofort angefangen, eine neue Klasse kommt nach den Sommerferien hinzu. Sie besteht aus Schülern, die sich am Europäischen Berufskolleg beworben hatten. Dafür bekomme das Troisdorfer Berufskolleg eine Lehrkraft hinzu, so Schmidt. „Das ist jetzt eine machbare Größe, finde ich“, ergänzt der Schulleiter. Laut Hans Clasen, Schulamtsleiter des Kreises, werden zwischen 130 und 150 Schüler des Vesbe-Berufskollegs in Troisdorf unterrichtet. „In Troisdorf gestaltet sich das etwas schwieriger als in Hennef und Siegburg, da wir dort ein wenig Raumnot haben“, sagt Clasen.

In Siegburg kommen 20 Schüler aus dem kaufmännischen Ausbildungsbereich dazu. Das Carl-Reuther-Berufskolleg in Hennef hat kurzfristig 100 Schüler aus den Bereichen Ernährung, Versorgung und Ausbildungsvorbereitung für die letzen sechs Wochen des Schuljahres übernommen.

„Der Betrieb der Vesbe-Werkstätten geht allerdings weiter. Wir übernehmen die theoretische Ausbildung“, sagte Günther Au, Leiter des Hennefer Berufskollegs. Für August sind laut Au zudem bereits 35 bis 40 ehemalige Vesbe-Kolleg-Schüler aus dem Bereich Ernährung und Versorgung sowie 70 Schüler für die Ausbildungsvorbereitung für das neue Schuljahr am Carl-Reuther-Berufskolleg angemeldet.