Feuerwehreinsatz

Siegburg. Am Mittwochabend stand in der Siegburger Industriestraße ein Baum in Flammen. Die Ursache für den Brand ist bislang ungeklärt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.03.2018

Die Feuerwehr Siegburg rückte am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in die Industriestraße in Siegburg aus. Dort stand ein Baum in Flammen. Die brennende Zypresse stand in der Nähe eines Wohnhauses. Der Bewohner hat nach GA-Informationen vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte schon Löschversuche unternommen.

Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, der Baum ist vollkommen abgebrannt. Die Ursache für den Brand ist noch nicht geklärt. Die Polizei hat einen Gegenstand am Baum sichergestellt und ermittelt, ob es sich um Brandstiftung handelt.