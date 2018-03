Festnahmen in Niederkassel und Köln

Rhein-Sieg-Kreis. Sie haben Kunden um mehrere Hunderttausend Euro geprellt: Nun hat die Kreispolizei Rhein-Sieg eine Betrügerbande festgenommen, die im Internet einen Fake-Shop betrieben hatte.

Der Schaden geht in die Millionen: Die Kreispolizei Rhein-Sieg hat eine Betrügerbande dingfest gemacht, die im Internet einen sogenannten Fake-Shop betrieben hat. Erste Strafanzeigen gingen im Sommer 2017 bei der Polizei in Siegburg ein - aus dem gesamten Bundesgebiet. Nach mehrmonatigen Ermittlungen schlugen rund 90 Beamte vergangene Woche gleichzeitig zu. Sie durchsuchten Wohnungen in Niederkassel und Köln und nahmen sechs Täter fest. Vier sind derzeit noch in Haft.

Wie Corinna Monschauer, Leiterin der Ermittlungen, am Dienstag mitteilte, boten die Täter Elektronik wie Smartphones, Tablets oder Grafikkarten an – zum Teil mit deutlichem Rabatt. Doch die Firma "Up You", die in Troisdorf registriert war, lieferte die per Vorkasse bezahlte Ware nicht aus.

Dabei seien die Täter im Alter von 38 bis 53 Jahren, die ihren Wohnsitz in Köln haben, höchst konspirativ vorgegangen, so die Polizei. „Die Firma war ordnungsgemäß angemeldet, deshalb sah es zunächst nicht nach einem typischen Fake-Shop aus“, sagt Monschauer. Es stellte sich aber heraus: Alle Personalien waren gefälscht. Die Männer hatten sich mit verfälschten griechischen Pässen falsche Identitäten zugelegt.

Rund 800 Geschädigte haben sich bislang bei der Polizei gemeldet. Monschauer geht jedoch davon aus, dass die Gesamtzahl der Geschädigten deutlich höher liegt. Den vier Haupttätern wird zum derzeitigen Ermittlungsstand schwerer bandenmäßiger Betrug in mindestens 781 Fällen vorgeworfen.