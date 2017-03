Urteil vor Bonner Landgericht

Rhein-Sieg-Kreis. Vor dem Bonner Landgericht ist ein Trio zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Die Täter erbeuteten in einem Jahr eine Viertel Million Euro.

Die Männer reisten nur zu einem Zweck regelmäßig aus Rumänien an – um Wohnungseinbrüche in Serie zu begehen. 28 Mal stiegen sie ab August 2015 in Häuser vor allem im Rhein-Sieg-Kreis ein und erbeuteten insgesamt eine Viertel Million Euro. Am 15. Juli 2016 wurde das Trio gefasst und nun vom Bonner Landgericht für lange Zeit hinter Gitter geschickt: Zwei Männer, 50 und 34 Jahre alt, wurden zu acht Jahren, der 48-jährige Bruder des 50-Jährigen, der nur in sechs Fällen dabei war, zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

Auch eine 52-jährige Landsmännin saß mit ihnen auf der Anklagebank: Die Frau, die in Ruppichteroth wohnt, hatte die Angeklagten bei deren Aufenthalten in der Region in ihrem Haus beherbergt und sie auch verköstigt. Sie legte im Prozess ein umfassendes Geständnis ab, beteuerte allerdings, anfangs nichts gewusst zu haben, wenn die Männer zur Arbeit aufbrachen. Während das Trio wegen banden- und gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls zu langen Haftstrafen verurteilt wurde, kam sie wegen Beihilfe mit einer zweijährigen Bewährungsstrafe davon.

Auch der jüngere Bruder des Haupttäters legte ein Geständnis ab und verriet das Versteck der zuletzt gemachten Beute im Haus der 52-Jährigen unter der Treppe. Deren Anwalt übergab dem Gericht den Schmuck, der inzwischen der rechtsmäßigen Besitzerin ausgehändigt wurde. Für die 3. Große Bonner Strafkammer stand am Ende des Prozesses fest: Die beiden bereits in Rumänien einschlägig vorbestraften Haupttäter, die auch dort schon lange Zeit hinter Gittern saßen, entschlossen sich 2015 mit Einbrüchen in Deutschland ihren Lebensunterhalt zu „verdienen“.

Zu diesem Zweck reisten sie immer wieder für mehrere Wochen ein, brachen vor allem in Wohnungen und Häuser in Much, Hennef und Sankt Augustin ein, machten zwischendurch auch Abstecher in den Raum Düsseldorf oder Wiesbaden und erbeuteten vorrangig Schmuck und Bargeld.

Einen Autohändler in Much traf es am 21. März 2016 besonders hart: Bei ihm erbeuteten die Angeklagten Bargeld und Schmuck im Wert von 135 000 Euro. Aus dem Tresor stahlen die Täter 40 000 Euro, die der Kaufmann am Abend zuvor für einen Gebrauchtwagen erhalten hatte. Im Schnitt betrug die Beute ansonsten mehrere tausend Euro.

Anfang 2016 erhielt die Polizei einen anonymen Hinweis und begann das Haus in Ruppichteroth zu zu überwachen. Als die Ermittler dann auch noch an den bei den Beutezügen benutzten Autos GPS-Sender anbrachten, wurden die Männer gefasst.

Das Gericht hielt den Angeklagten vor, mit welch krimineller Energie sie vorgingen. Und, so stellte Kammervorsitzender Klaus Reinhoff fest: „Das ist genau das, wovor alle Angst haben: Dass kriminelle Banden hier einreisen, einbrechen und verschwinden.“