Person von Zug erfasst

Aufgrund des Unfalls kommt es am Siegburger Bahnhof zu zahlreichen Ausfällen.

Siegburg. Rund um den Siegburger Bahnhof kommt es aktuell zu erheblichen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Zwischen Troisdorf und Siegburg wurde eine Person von einem Zug erfasst. Die Strecke ist aktuell gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.04.2019

Eine Person ist laut Bundespolizei am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr auf der Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Siegburg von einem Zug erfasst worden. Die Strecke wurde daraufhin gesperrt. Von der Sperrung ist nicht nur der ICE-Verkehr betroffen, sondern auch der Nahverkehr mit den Zügen des RE9 sowie der S12, S13 und S19. Die Strecke ist nach Angaben der Deutschen Bahn voraussichtlich noch bis 20.15 Uhr gesperrt. Ein Ersatzverkehr wird eingerichtet, zwischen Köln und Frankfurt wird der Bahnverkehr weiträumig umgeleitet. Gegen 19.10 Uhr meldete die Bahn, dass die Streckensperrung zum Teil aufgehoben werde konnte.

Wie die Bundespolizei weiter mitteilte, deuten die Umstände des Vorfalls auf einen möglichen Suizid hin. Die Strecke sowie der Zug wurden von Beamten nach dem Unfall untersucht, dabei kam auch ein Hubschrauber der Bundespolizei zum Einsatz.

Parallel dazu gab es aufgrund einer Störung an einem Bahnübergang zwischen Köln und Bonn zudem Probleme auf der anderen örtlichen Bahnschiene. Der Fernverkehr wurde am Dienstagabend ebenfalls umgeleitet, in Bonn, Remagen und Andernach hielten vorübergehend keine Züge.